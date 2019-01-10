中鋼全年營收首度突破4000億大關　創歷史新高紀錄

▲中鋼集團董事長翁朝棟(左3)、總經理林弘男(左2)、執行副總經理王錫欽(左1)及中鋼企業工會理事長陳春生(左4)於廠慶大會上合影，象徵中鋼集團各公司「環環相連，永續發展」。（圖／中鋼集團提供）

記者林淑慧／台北報導

去年鋼市表現價量齊揚，挹注鋼鐵業營運表現亮眼。中鋼集團今（10）日發佈最新財報，2018年合併營收達4006.65億元，不僅較上一年度成長15%，更是首度突破4千億元大關，創歷年新高紀錄。

法人分析表示，中鋼盤價從2017年第4季漲到2018年第4季，帶動去年鋼市表現優於期望值，長達15個月的多頭行情也帶動獲利；中鋼去年單月獲利不斷墊高，去年10月稅前達35.67億元，創五年十個月來新高，預估2018全年獲利可望創新高。

中鋼主管表示，鋼市延續多季榮景，但美中貿易戰為最大變數，不僅世界景氣受到影響，大陸車市等表現亦有受壓，外界仍密切關注美中談判進度，目前外界對雙方釋出訊息均屬正面解讀，大陸鋼市也有止跌訊息，預估鋼市在第二季可望反彈。

展望後市，依據世界鋼協最新預測，今年國際鋼鐵需求仍將處於上坡路，惟成長幅度將有收歛；另外，依據OECD報告，2020年前全球將有約5200萬公噸的新增在建產能，以及3900萬公噸的新增規劃產能陸續投產，加上東南亞可能將有約1600萬公噸產能釋出，是否造成鋼價波動值得關注。