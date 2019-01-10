　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

全球財富榜洗牌！貝佐斯離婚　比爾蓋茲有望奪回首富寶座

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼貝佐斯。（圖／路透）

▲貝佐斯（左）與妻子麥肯齊離婚，兩人財產分配受注目。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

全球首富、亞瑪遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）9日透過推特宣布結束與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）長達25年的婚姻，對於他們財產分配的疑問也旋即而來，全球的財富榜將因此洗牌。

貝佐斯與麥肯齊周三在共同署名的聲明中表示，「在歷經長期探索雙方關係和嘗試分居後，我們決定離婚，並繼續以朋友身份分享生活。」兩人於紐約避險基金D.E.Shaw工作期間相識，並於1993年結婚。一年後，貝佐斯創立了亞馬遜，25年來，亞馬遜已成為全球電子商務龍頭，更成為美股市值第一的上市公司，而貝佐斯的身價更一舉站上全球富豪榜榜首。

據彭博億萬富豪指數，現年54歲的貝佐斯身價約為1370億美元（約新台幣4.2兆元），貝佐斯與麥肯齊離婚勢必會改變全球財富排名。若兩人財產平分，現年48歲的麥肯齊將獲得690億美元（約新台幣2.1兆元），成為全球女首富，而微軟聯合創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）則有望再次奪回全球首富寶座。目前全球最有錢的女性是化妝品製造商萊雅（LOreal）創辦人的孫女梅耶（Francoise Bettencourt Meyers），淨資產達456億美元。

根據律師事務所McKinley Irvin的網站介紹，兩人居住的華盛頓州州法規定夫妻共有財產，這意味著若雙方並未訂定婚前協議，法院將會判決兩人平分結婚期間獲得的所有財產與債務。

►身價4.2兆全球首富貝佐斯「宣布離婚」　結束25年婚姻

ET快訊
校花網戀外勞遭父母反對　結婚才發現對方是富豪
過期1年半！「黑心奶精」2.5公噸流竄早餐店、KTV
孫生主持尾牙「這句話犯長官大忌」！講錯話害反骨丟工作
新北16歲少年燒炭身亡　警方拉起封鎖線

關鍵字：貝佐斯,離婚,全球首富,財產分配,亞馬遜

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

企業憂景氣反轉樂觀度創5季新低　僅1成8考慮幫員工全面加薪

中鋼全年營收首度突破4000億大關　創歷史新高紀錄

生長季Out！日澳南北聯手生產高級水果　力拼全年滿滿收獲

搶救低薪！上櫃公司非主管員工薪資全都露　4月前得完成申報

南投50歲大叔花100元買彩券獨中1.13億　送店員260萬豪車

台大醫師論文造假　科技部：會修正學術倫理相關審議要點

全球財富榜洗牌！貝佐斯離婚　比爾蓋茲有望奪回首富寶座

油價回神漲翻！下週大漲0.9元　95汽油27.4元創今年新高

金融市場震盪劇烈　人民幣卻意外穩定

赴日買電器貨物稅課徵鬆綁　可先扣2萬免稅額省荷包

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

鄧紫棋助陣學員飆唱《倒數》 一開口鐵肺低音...網跪了！

企業憂景氣反轉樂觀度創5季新低　僅1成8考慮幫員工全面加薪

中鋼全年營收首度突破4000億大關　創歷史新高紀錄

生長季Out！日澳南北聯手生產高級水果　力拼全年滿滿收獲

搶救低薪！上櫃公司非主管員工薪資全都露　4月前得完成申報

南投50歲大叔花100元買彩券獨中1.13億　送店員260萬豪車

台大醫師論文造假　科技部：會修正學術倫理相關審議要點

全球財富榜洗牌！貝佐斯離婚　比爾蓋茲有望奪回首富寶座

油價回神漲翻！下週大漲0.9元　95汽油27.4元創今年新高

金融市場震盪劇烈　人民幣卻意外穩定

赴日買電器貨物稅課徵鬆綁　可先扣2萬免稅額省荷包

哈爾濱「加強版河智苑」胸前背帶戰力1萬　盤點那些爆紅女神

豬瘟大作戰！廚餘豬轉型　竹市加碼補助至2500

不敢吃！媽硬塞芝麻糕「頭髮才會黑」　她全分同學...又收N包+暖字條哭了

周杰倫親叔叔又打人！　出拳毆「女鄰居臉頰」恫嚇：要給妳教訓

受訓飛官拍性愛影片疑外流　航特部退訓處分

研究證實「開會真的浪費生命」！專家提6缺點：最糟糕的企業文化

10大史上「金額最高」的名人離婚案　第一名台幣1754億！

亞足賽／土庫曼14年後重返決賽圈　對日本世界波被讚開賽最佳

胃癌禍首是幽門螺旋桿菌！　北榮公布四合一「6倍特效藥」

柯文哲要市府取消訂報王世堅：他沒料怕分析要滅絕文字媒體

財經熱門新聞

哈日族注意！日銀鐵嘴今年日圓將..

曾請中韓大咖代言飲料賺翻　如今..

日銀前理事：日圓兌美元匯率今年..

慘! 華映再跌停一張500元有..

新刮刮樂「2000萬超級紅包」..

宏碁去年12月營收年增4.1%..

開放了　悠遊卡可買彩券

錢進來、發大財！2019旺到怕..

光寶CES三大主題　車用攝像頭..

聯電12月營收　全年仍創高

油價回神漲翻！下週大漲0.9元..

東和鋼鐵執行長侯王淑昭逝世　享..

影／英特爾華納打造未來概念車　

迎AI時代　CES攤位八成與A..

更多熱門

相關新聞

貝佐斯遭爆婚內出軌！愛上女主播

全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）9日宣布與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）已決定離婚，但會保持友誼。美國《紐約郵報》娛樂版《第六頁》（Page Six）稍早大爆料，54歲的貝佐斯一直暗中與49歲的福斯新聞前女主播蘿拉．桑切斯（Lauren Sanchez）交往。她是好萊塢人才大亨派翠克．懷特塞爾（Patrick Whitesell）的太太，夫妻倆2005年結婚，近期才分居。

用前女友名字幫女兒命名　23歲準媽媽發文哭訴

名醫遭爆嘿咻小四　元配痛哭不捨

華南、新光婚變　二審逆轉判離婚

名醫佛堂偷情還自拍　鄰居說他很正常

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

科學家：收到15億光年外太空訊號

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

造韓網軍抓到了？PTT原始資料曝光

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

托嬰中心涉虐　主任道歉114秒惹火全台

無尊大3歲親姊甜美曝光！「大笑露出這裡」全場驚呆

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面