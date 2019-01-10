全球財富榜洗牌！貝佐斯離婚　比爾蓋茲有望奪回首富寶座

▲貝佐斯（左）與妻子麥肯齊離婚，兩人財產分配受注目。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

全球首富、亞瑪遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）9日透過推特宣布結束與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）長達25年的婚姻，對於他們財產分配的疑問也旋即而來，全球的財富榜將因此洗牌。

貝佐斯與麥肯齊周三在共同署名的聲明中表示，「在歷經長期探索雙方關係和嘗試分居後，我們決定離婚，並繼續以朋友身份分享生活。」兩人於紐約避險基金D.E.Shaw工作期間相識，並於1993年結婚。一年後，貝佐斯創立了亞馬遜，25年來，亞馬遜已成為全球電子商務龍頭，更成為美股市值第一的上市公司，而貝佐斯的身價更一舉站上全球富豪榜榜首。

據彭博億萬富豪指數，現年54歲的貝佐斯身價約為1370億美元（約新台幣4.2兆元），貝佐斯與麥肯齊離婚勢必會改變全球財富排名。若兩人財產平分，現年48歲的麥肯齊將獲得690億美元（約新台幣2.1兆元），成為全球女首富，而微軟聯合創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）則有望再次奪回全球首富寶座。目前全球最有錢的女性是化妝品製造商萊雅（LOreal）創辦人的孫女梅耶（Francoise Bettencourt Meyers），淨資產達456億美元。

根據律師事務所McKinley Irvin的網站介紹，兩人居住的華盛頓州州法規定夫妻共有財產，這意味著若雙方並未訂定婚前協議，法院將會判決兩人平分結婚期間獲得的所有財產與債務。

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