整合醫學病房　與基層診所垂直整合　醫療照護無縫接軌

▲奇美醫學中心首席醫療副院長林宏榮（中）與老年醫學科主任蔡岡廷（左）、永德康診所院長嚴逢杰共同為醫院整合醫學病房的成效作見證。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心老年醫學科主任蔡岡廷指出該院成立「醫院整合醫學病房」，提供醫療垂直整合服務，若合作的基層診所病人有住院需求，診所負責醫師可用多元溝通管道聯絡奇美醫學中心「醫院整合醫學病房」醫師，病人不需要再經歷重新確認病情的階段，大大減少了時間的浪費與發生錯誤的風險！

蔡岡廷主任說1名86歲張太太罹患失智症、糖尿病，平常在永德康診所定期追蹤控制，上個月回診時，永德康診所的嚴醫師發現平時穩定的張太太血糖異常偏高，即時敏銳的判斷出可能有問題，因此立即聯絡奇美醫學中心老年醫學科主任蔡岡廷，討論後建議病人應到奇美醫學中心入院治療。

在嚴醫師幫病人轉診同時，蔡主任聯絡了奇美醫學中心急診室人員，並預先安排好「醫院整合醫學病房」的床位。由於雙方已事先溝通，並針對診治目標達成共識，病人由永德康診所轉送奇美醫學中心，經過急診初步檢查後直接收住病房，從診所轉送到奇美醫學中心入院，整個過程只花了3小時。

入院後確認張太太為泌尿道感染所導致的敗血症，由於迅速掌握病情，敗血症得以快速得到控制。在病情穩定準備出院的期間，永德康診所的嚴醫師也獲邀到奇美醫學中心「醫院整合醫學病房」參與出院準備討論，共同擬定今後的治療策略，讓病人出院返回嚴醫師診所治療的過程得以無縫銜接。這個真實案例，發生在上個月剛成立的奇美醫學中心「醫院整合醫學病房」，而「醫院整合醫學病房」的宗旨是：提供以病人為中心的跨領域整合性醫療照護。

在治療穩定後的出院準備期，醫療團隊會幫病人安排出院後可能會需要的醫療照護，此時基層診所團隊也加入討論交接，就更能掌握住院中的病情變化，以便能調整出院後的治療方針。

蔡岡廷主任表示奇美醫學中心「醫院整合醫學病房」提供了醫療垂直整合服務，而這套垂直整合模式就是所謂的「出入院支援」，目前奇美醫學中心「醫院整合醫學病房」正擴大與基層診所的合作關係，希望能更落實分級醫療，共同守護民眾的健康！