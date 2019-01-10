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油價回神漲翻！下週大漲0.9元　95汽油27.4元創今年新高

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▲加油,中油,油價,汽油。（圖／記者林敬旻攝）

▲國際油價飆漲，帶動下週國內汽油柴油每公升大漲0.9元，是連續兩週上漲。（圖／記者林敬旻攝）

記者馮建棨／台北報導

2019年開始國際油價市場回神，一連串激勵原油市場的因素，讓國際油價起飛，帶動國內油價不斷攀高，推估下週汽油每公升調漲0.9元、柴油每公升也調漲0.9元，中油92無鉛汽油將漲到每公升25.9元，95無鉛汽油27.4元，98無鉛汽油29.4元，超級柴油23.6元，是連續兩週上漲。

據了解，沙國減產、美中兩國貿易談判氛圍融洽、美國商用原油庫存下降，一掃過去油價低迷的狀態，激勵原油市場價格不斷攀高。截至週四，與油價相關的指標原油價格，每桶回升到57.28美元，比上週的53.74美元大漲3.54美元，另外本週新台幣兌美元匯率與上週相比，本週來到新台幣30.816兌一美元，比上週的30.848兌一美元，台幣略微升值0.032元。

若是下週汽油每公升調漲0.9元、柴油每公升也調漲0.9元，中油92無鉛汽油將漲到每公升25.9元，95無鉛汽油27.4元，98無鉛汽油29.4元，超級柴油23.6元。詳細實際油價變化，待中油週日中午12點公布。

▼國際油價飆漲，帶動下週國內汽油柴油每公升大漲0.9元，是連續兩週上漲。（圖／取自中油網站）

▲▼油價。（圖／取自中油網站）
 

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關鍵字：油價,中油,汽油,汽車,機車,92無鉛,95

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