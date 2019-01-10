金融市場震盪劇烈　人民幣卻意外穩定

▲近期金融市場震盪劇烈，人民幣匯率卻意外地維持穩定。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

儘管近期金融市場震盪劇烈，但在美中間的貿易談判仍在繼續，其他壓力緩解之際，人民幣匯率卻意外地維持穩定。

儘管全球市場出現劇烈波動，但人民幣兌美元匯率近來波動小且走強，現已升至3個半月來的高點，報1美元兌6.84元人民幣。其原因在於，美國長年期公債上漲後，大陸長年期公債的殖利率相較之下比美國公債有吸引力。這種利率差往往會推動貨幣升值，美公債及陸公債的利差在2018年持續縮小，對人民幣造成壓力。

另外，美中新一輪的貿易談判也有助於人民幣升值。市場價格顯示，投資人不太相信北京當局會放手讓人民幣跌至7字頭，一旦突破7字頭，將引發自我強化的恐慌及資本外逃。一年期的遠期合約價格，已不再反映人民幣今年底前將貶值。

看漲和看跌人民幣價格差距的風險逆轉（Risk Reversal）選擇權指標，目前也已下跌，反映做空人民幣的需求減少。

目前尚不清楚大陸央行是否已出手穩定人民幣，人民銀行12月似乎並未大賣外匯存底來支撐人民幣，僅增加110億美元至3.073兆美元。但眾所皆知的是，陸央行利用國有銀行干預長期及其他衍生品市場來支撐人民幣。一些分析師認為，至少在目前的談判期間，央行正試圖阻止人民幣兌美元匯率跌自7字頭。