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赴日買電器　貨物稅課徵鬆綁　可先扣2萬免稅額省荷包

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冰箱,冷藏,保存（圖／達志／示意圖）

▲民眾出國購物，若是要課徵貨物稅者，多了2萬元額度免徵額度，對於出國買電器產品，相當有利。（圖／取自免費圖庫Pexels／示意圖）

記者吳靜君／台北報導

民眾出國買電器有福了！財政部針對貨物稅核釋鬆綁了，旅客自國外攜帶本人自用及家用不隨身行李物品(託運行李)，屬貨物稅應稅貨物者，像是買電器類的產品，貨物稅的課徵比照關稅徵免規定辦理。意思是，未來托運行李、不隨身行李的貨物稅先扣除免稅額2萬元後，再乘以稅率後，加關稅來計稅，對於民眾出國買電器相當有利。

財政部說明，依入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法相關規定，旅客攜帶行李物品免徵關稅範圍，包括隨身及不隨身行李(託運的部分)，並以本人自用及家用者為限。又依加值型及非加營業稅規定，入境旅客攜帶行李物品，其營業稅比照關稅徵免，也就是說，隨身行李、托運行李總價值在完稅價格2萬元以下，可以免關稅和營業稅。

但貨物稅部分，旅客自國外攜帶行李物品為貨物稅應稅貨物，其徵免比照關稅徵免規定辦理者，僅以「隨身行李」及「郵包」為限。

財政部表示，考量旅客自國外攜帶「不隨身」行李所涉貨物稅徵免標準，與關稅及營業稅規範不一致，易發生徵納爭議，為保障納稅義務人權益，發布解釋令規定旅客自國外攜帶本人自用及家用「不隨身」行李物品，屬貨物稅應稅貨物者，其貨物稅的徵免，比照關稅徵免規定辦理，關稅、營業稅及貨物稅標準就趨於一致，減少課稅爭端。

根據了解，常見會課到貨物稅的物品大多都是電器類，包括電冰箱、彩色電視機、冷暖氣機、除濕機、錄影機、音響組合、電烤箱等等。根據了解，國人去日本喜愛購買的物品就是藥妝產品與電器產品，其中電器產品也包含了吹風機、吸塵器、電鍋烤箱等廚房用品類。

台灣大開賣日本BALMUDA烤箱 搭配指定資費0元帶回家（圖／業者提供）

▲到日本買烤箱要課徵貨物稅等但iPhone卻不用課稅，業者認為，貨物稅應該檢討的是課稅內容（圖／資料照）

例如，甲君在日本購買電器，其完稅價格為5萬元，因屬不隨身行李，於本令發布前，關稅以3萬元(5萬元-關稅免稅額萬元=3萬元) 計課，貨物稅以完稅價格萬元加關稅後計課；核釋令發布後，貨物稅比照關稅徵免規定辦理，即所以關稅仍以3萬元計課、貨物稅以3萬元加關稅後計課。財政部進一步說明，於該令即日起生效，釋發布時尚未核課確定的案件，例如：正在復查、訴願或行政訴訟程序中均可適用本令。

電器業者卻認為，台灣的貨物稅課徵並不合理，一台烤箱800多元，卻要被課15%的貨物稅，總價就要920元，反觀一支iphone X四萬多元，感受上更為奢侈，卻一毛貨物稅都不用繳，業者認為，台灣應該要重新檢討貨物稅課徵的內容與範圍。

烤箱還要課貨物稅？全世界只有台灣這樣做

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關鍵字：買電器,托運行李,貨物稅,鬆綁

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