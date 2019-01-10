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生長季Out！日澳南北聯手生產高級水果　力拼全年滿滿收獲

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▲▼日澳聯手種植甜瓜。（圖／達志影像／美聯社）

▲日澳兩國將聯手種植甜瓜。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

許多水果都有自己的生長季，在對的時節採收總是特別好吃，但生長季不長卻是相當可惜，為了解決這項問題，澳洲與日本將要聯手，用兩國分別位於南、北半球的優勢，接力全年生產高級水果，最快從今年4月開始。

根據《日經新聞網》報導，日本、澳洲兩國為了這項合作案，提供了農地、人員與技術，希望能夠鼓勵民間企業參與這項新的農業結構，這兩國的政府也意味著奢侈品新市場的開發，主要客群鎖定在大陸與東南亞的富有消費者。

日本首相安倍晉三與澳洲總理莫里森去年11月在高峰會上，同意建立合作計畫，兩位領導人聯合聲明，「藉由雙方產季的差異，再通過合作讓我們將農業推向國際市場，一定相當有潛力。」

這項合作案可以讓日本農民在夏季、秋季種植當季的水果，冬天無法種植時，則轉由澳洲種植，這樣便可全年有收穫，再加上兩國的時差最多只有兩個小時，如果需要指導、協助或是監控，都可以透過視訊解決。

收割稻穀,稻米收割機,稻米,稻穀,稻田,收割,農業,農忙（圖／記者季相儒攝）

▲日澳兩國在談合作案時，發現到雙方在稻米、牛肉和乳製品上會產生衝突。（圖／記者季相儒攝）

日澳兩國在談合作案時，發現到雙方在稻米、牛肉和乳製品上會產生衝突，相關農民必會產生怨言，因此最後將產品定位放在高級水果這個重疊性不高的市場，果然成功找到合作契機。

該計畫合作首案將種植甜瓜，地點將從澳洲東北部昆士蘭省城鎮艾爾（Ayr）開始，日本將派出包括福岡縣等鄉村在內的私人果農前往艾爾鎮的農場提供技術協助，並培訓當地農民種植。

澳州的農民將採用日本的農業技術，看看種出來的甜瓜是否能達到所需的質量與甜度，第一批收成將會送往新加坡及泰國進行質量檢查，看看是否可以被出售。

這項合作案也能吸引新的商機，例如禮品市場，日本在去年出口水果近4萬噸，價值約200億日元（約57億台幣），在過去五年裡，出口總量以及出口額分別增長了160%和250%。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：甜瓜,日本,澳洲,合作

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