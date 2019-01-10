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連6年成最大買家！這國富人捧現金瘋房產　對美國情有獨鍾

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▲▼舊金山市。（示意圖／達志影像）

▲大陸富人對美國房地產相當有興趣。（示意圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

對於美國產品例如iPhone之類的產品，大陸消費者可能已漸缺少興致，但若是說到美國房地產，可是會令許多大陸投資客眼睛為之一亮。

根據《CNBC》報導，全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors）表示，大陸已經連續六年成為住宅房屋交易數量最大的國外買家，現在除了高價房產外，也將觸腳跨至新的低價層。

舊金山房產經紀人Michi Olson表示，大陸消費者對於貿易戰似乎沒什麼興趣，反而對喊價相當熱衷，Olson說，「大陸人基本上對於政治抱持著不可知的態度，儘管美中之間關係相當緊張，他們也能在這動盪的局勢下，將政治和房地產的投資區分開來。」

Olson表示，今年最大的不同在於大陸買家詢問的價格點，最初，大陸的富人們會帶著大筆現金直接購買數百萬的房產，但現在較多人會尋求價格較低的房屋，也更頻繁的使用貸款，Olson解釋，「大陸人將美國視為投資和資金停泊的避風港，不單是為了賺錢，也是為自己孩子的未來做打算。」

▲好萊塢標誌（Hollywood Sign）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲加州是許多大陸買家的心頭好。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

因應這項趨勢，舊金山有開始出現幾家貸款公司是專門迎合大陸買家的，根據房地產經紀人協會的數據，出售給大陸買家的房產中位數自2017年的53萬美元下降至43.9萬美元，雖然加州仍是買家們的心頭好，但現在也將地區跨至德州、喬治亞州、佛羅里達州市場。

Laura Barnett在達拉斯/沃斯堡地區從事房仲業，看到大陸對美國房產的強烈需求，她表示，雖然大多數的人仍會使用現金做買賣，但也開始有人使用房貸，「對海外買家而言，如果頭期款沒有投下屋價50%或更高比率的金額，就很難取得貸款，不過現在有業者正在專攻這一個領域，有變得越來越容易的趨勢。」

隨著科技業工作在美國各地遍布，大陸買家也開始隨工作而居，在新的地方購入房地產，Barnett手上就有幾名大陸客戶的子女已經進入加州科技公司上班，等他們安頓下來，父母就會帶著頭期款從大陸飛過來，而這樣的情形在全美各地都相當常見。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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