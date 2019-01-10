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股王大立光法說前不給力　台股開盤跌逾30點回測9700　

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）
▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

昨天下午美中貿易副部長級談判在北京結束，彭博引述白宮消息人士說法報導，美國總統川普渴望美國與中國大陸達成協議，有助於推升股市。雖美中貿易緊張下降，激勵美股連四漲，但台股今（10）日受到即將召開法說的大立光早盤跌逾1.35%、與鴻海也開低影響下，集中市場加權指數開盤小跌7.20點、以9731.11點開出，惟台積電早盤力撐，僅小漲0.2%。在塑膠、食品、光電、金融等類股普遍走跌下，指數開低走低下跌逾30點，目前指數最低來到9696.30點。

大立光（3008）將於今日舉辦法說會，公司第1季營運及其對手機市場的展望，將影響蘋概股後續走勢，今日不給力早盤跌幅約0.75%，股價一度跌落3300元關卡。

道瓊工業指數周三盤中漲136.26點或0.57%至23923.71點，S&P 500指數和納斯達克指數分別漲0.53%及0.87%；下半場雖小幅修正，但道瓊工業指數收盤仍報23879.12點，漲91.67點，漲幅0.39%；S&P 500指數收2584.96點，漲10.55點，漲幅0.41%；納斯達克綜合指數收盤報6957.08點，上漲60.08點，漲幅0.87%。

法人表示，因美中雙方都還未進入敲定協議，而且在此較敏感的議題上，也都沒有讓步跡象，因此是否如市場預期樂觀，未來還有兩個月時間，短線任何消息面都會造成股市波動。

加上台股短線面臨季線9800點的中期反壓，加上成交量放大迅速、類股轉換速度不快，隨時有拉回壓力，靜待拉回量縮再擇強介入。

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