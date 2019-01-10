台指期變臉終結連4漲摔下9700點　美中貿易談判樂觀難挽頹勢

▲美中貿易談判出現曙光，台指期今天終結連4漲，摔下9700點關卡。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易談判氣氛樂觀，美國股市連續4個交易日收高，其中道瓊工業平均指數大漲近百點，也讓亞股各自表態、漲多跌少，台指期今（10）日一開盤跌破9700點關卡，早盤小跌13點，電子期指平盤附近震盪、金融期指臉色鐵青，使得指數連續4個交易日漲勢止步。

美中貿易談判樂觀，將在周三正式落幕，推升美股連4個交易日收紅，其中道瓊工業平均指數終場上漲91.67點，漲幅0.39%，收在23879.12點；那斯達克指數也漲60.08點，漲幅0.87%，以6957.08點作收；標準普爾500指數收高10.55點，漲幅0.87%，收報2584.96點；費城半導體指數尾盤也上揚29.29點，漲幅2.52%，收1189.84點。

股期雙市昨天開高走高，指數齊步攻回9700點關卡，台股在股王大立光、台積電、鴻海等權值股點火下，加上電子股、金融股齊揚，終場大漲174.71點，收在9738.31點，成交值1258.92億元，三大法人同步站在買方，合計買超171.59億元，自營商買超43.67億元，投信買超6.82億元，外資及陸資賣超121.09億元。

美中貿易轉趨樂觀，期貨市場昨天買盤追價意願高，盤中一舉飛越9700點大關，3大期指呈現逆價差縮小，終場上漲150點，以9708點作收。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1萬316口至2萬1098口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加9231口至4萬4806口。