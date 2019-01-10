三星去年第四季利潤大降近3成　日經：三星今年將削減成本

▲南韓科技巨擘三星電子（Samsung）。（圖／達志影像／美聯社）



財經中心／綜合報導

南韓科技巨擘三星電子（Samsung）過去一直以半導體、記憶體和智慧手機為其主要業務，但外媒報導指出，該公司業務正出現動搖。

《日經新聞》報導指出，三星8日時公布了去年第四季的合併財報，營收較同比下降11％，為59兆韓圜，利潤則下降29％，僅剩10.8兆韓圜，這是該公司自2016年第三季以來利潤首次下降。三星積極想在AI等業務中創造出新的成長，但實際上對營收並沒有太大的幫助，因此為了降低成本，三星可能將會採去關閉部份半導體生産線和縮小電池開發體制。

去年第三季佔三星整體營業利潤近6成的DRAM記憶體供貨出現減少，三星對此解釋，「是因為一部分客戶進行去庫存，需求大幅減少」。韓國SK證券指出，阿里巴巴和騰訊等中國大陸網路企業因為美中貿易站的關係而減少投資，進而減少對DRAM記憶體的需求。美國蘋果公司（Apple）本月初才宣布在中國大陸市場陷入苦戰，三星相關人士也表示該公司的智慧型手機業務同樣在中國大陸因為競爭激烈而陷入困境。

報導指出，過去三星靠著迅速的決策和大膽的設備投資，將日本電機企業逼到絕境，在2009年至2016年，三星在半導體和智慧手機等業務一直都有保持成長，但很多觀點都認為該公司這兩項業務在今年將會面臨逆風。

文中提到，三星少主李在鎔計畫要積極發展AI人工智慧和新的5G通訊技術，該公司也和美國三家電信商簽署合作協議，將一同發展5G服務。但相較於半導體和智慧型手機，5G的業務規模明顯很小，另外三星發展的智慧音箱也被批評性能上不如Google産品，因此三星雖將5G和AI列為「未來增長業務」，但對收益的貢獻相當有限。

因此《日經》認為，三星今年將非常重視縮減成本，可能將會採去關閉部份半導體生産線和縮小電池開發體制。