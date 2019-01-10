要換要快　日銀前理事：日圓兌美元匯率今年上看100

▲日圓。（圖／記者黃士原攝）

財經中心／綜合報導

面對全球經濟逐漸放緩以及美中貿易戰讓投資人信心不佳，日本銀行（日本央行，BOJ）前理事門間一夫 (Kazuo Momma)就指出，日圓兌美元的匯率，在未來幾個月內很有可能會提升至1美元兌100日圓。

據《彭博》報導，門間一夫表示，雖然若是真的升值至1美元兌100日圓，這樣的匯率也還在容忍範圍內，但他指出，日本銀行已經沒有招數可以應對日圓繼續走強或是經濟嚴重下滑的狀況，「不管日本經濟變多慘，日本已無任何刺激措施可施。」，他認為除非是碰到2011年311大地震及海嘯那樣的經濟崩潰狀況，日本政府才可能出手干預。

日本經濟和台灣一樣，非常仰賴出口，因此若是日幣大幅升值，對該國的經濟將造成不小的影響，但門間一夫認為，日本經過長達6年的超低利率政策後，日本銀行面對經濟問題已經沒招了，且副作用也在國家金融體系和市場中出現。

但即使沒有面臨經濟率退，日本銀行面臨的挑戰也非常大，門間一夫認為今年上年市場估計會保持波動，而日本銀行可能會在1月22日至23日的政策委員會會議上對季度的成長及通脹率進行削減，但他認為2％的通膨目標仍無法實現，若是不含鮮食和能源價格，甚至可能連1％都無法達成。