美中有望合作　貝萊德：我們仍看好科技股表現

▲貝萊德（BlackRock）今年仍看好科技股。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

雖然美股那斯達克指數在去年出現7年來首次下跌，但貝萊德（BlackRock）首席股權策略師Kate Moore認為，在美中貿易戰有望達成協議的狀況下，科技股仍是值得期待的。

據《彭博》報導，近期投資人發現科技業速乎受到了不小的挑戰，就連美股那斯達克指數在去年都出現7年來首次下跌，跌幅約3.88%，但資產管理公司貝萊德（BlackRock）的首席股權策略師Kate Moore認為，他們仍看好科技股未來的發展。

去年由於美中貿易戰的不確定性以及對於全球經濟成長逐漸放緩的擔憂，對科技股產生了不小的影響。且政府的監管與政策也牽動著市場情緒，像是社群網站臉書（Facebook）去年在用戶數具的使用上就引起不小的爭議，中國大陸電信巨擘在美國遭到封殺也引起很大程度的關注。

Kate Moore認為，這些科技公司正在努力適應市場的變化，他也認為投資人應該要追求長期持有美國科技股和中國大陸科技股，保持多樣性，因為兩者分別在不同的市場經營，重疊程度較低，且目前美中貿易戰的談判有機會達成協議，兩國有望進行技術方面的合作。

但Kate Moore表示，今年貝萊德最推薦持有的是醫療保健股，因為他們技術和創新方面愈來愈多。但對於歐股，Kate Moore認為該地區在今年將面對政治和經濟成長放緩的挑戰，因此呼籲減持。