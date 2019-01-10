光寶CES三大主題　展出「能讀懂情緒」的車用攝像頭

▲光寶科技攜智慧車聯應用亮相CES。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

光寶科在美國消費性電子展（CES）展出車用電子殺手鐧－－汽車量級攝像頭，結合深度學習技術，能作為自動駕駛及駕駛監視系統（Driver Monitoring System）應用，包括臉部檢測、頭部姿勢追蹤、分心與睏倦檢測，還有情緒讀取，判斷駕駛人是否在最佳駕駛狀態。

光寶科技今年以「智慧移動：互聯革命」主題參展，打造「城市移動」、「車電應用」及「智慧物聯」三大展區，在「車電應用」區，聚焦先進駕駛輔助系統（ADAS）、車聯網應用及相關配件，如：抬頭顯示器、汽車攝像頭、馬達控制模組等。

在製造流程上，為確保駕駛偵測與手勢辨識攝像頭品質，光寶科技並透過自動化生產線，導入生產組裝與全自動化六軸調焦（Active Alignment (AA) / End-of-Line）測試機台。

光寶科技汽車電子事業部總經理王明仁表示，光寶自2006年投入車用攝像頭產品以來，與車用鏡頭供應夥伴共同開發駕駛偵測攝像頭，並掌握駕駛偵測、手勢辨識所需相關技術如：IR LED、VCSEL（垂直共振腔面射雷射）等。

此外，光寶熟悉車用攝像頭應用與驗證需求，透過模組化設計，產品均符合全球品牌客戶要求，縮短開發週期，同時提供高品質、高信賴度的車用攝像頭產品。

智能汽車應用事業部總經理廖正堯指出，汽車光碟機轉型成抬頭顯示器，結合ADAS、車聯網技術，在娛樂功能外，可做為駕駛人的行車資料庫。未來結合AR技術，將研發推出新一代AR HUD，積極導入全球知名車廠。

▼光寶科技攜智慧車聯應用亮相CES。（圖／業者提供）



