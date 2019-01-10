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南投50歲大叔花100元買彩券獨中1.13億　送店員260萬豪車

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▲▼台彩總經理蔡國基代表中獎人送車給身障店員。（圖／台灣彩券提供）

▲台彩總經理蔡國基代表中獎人送車給身障店員。（圖／台灣彩券提供）

記者戴瑞瑤／綜合報導

大樂透在2018年10月23日於南投縣開出1.13億元頭獎，由一名男子獨得，這位幸運兒為了感謝投注站銷售人員的「幸運之手」打出中獎彩券，今天(10日)上午特別準備一台要價260萬的豪車，贈送給這位身障銷售人員，現場由台彩總經理蔡國基代表出面轉交給店員。

2018年10月23日第89期大樂透開獎，之前已連槓5期，總算在第6期開出，頭獎1.13億元，就開在南投草屯鎮信義街的「順億電腦彩券行」，由一人獨得。

台彩總經理蔡國基透露，該幸運兒是一名年約50到59歲的男性，南投縣當地人，他跟太太都是彩券迷，先生幾乎大樂透每期都會買，太太則愛買刮刮樂。這次是先生買了100元大樂透，沒想到就幸運中頭獎。

在開獎當天先生路過看到買彩券的「順億電腦彩券行」外貼開出頭獎的海報，他趕緊回家找出大樂透彩券，拿到投注站自己對獎，赫然發現自己中頭獎，當下還不敢在投注站張揚，立刻衝回家告訴太太。

蔡國基表示，夫妻倆中獎後，第一個想到就是想好好報答那個幫他打出彩券號碼的銷售人員，該銷售人員是身心障礙人士，夫妻倆看到他行動不方便，決定買台260萬豪車送銷售人員，幫助他解決行動上的不便。

今天蔡國基就代表中獎人，親赴南投縣「順億電腦彩券」致贈車子給那位投注站銷售人員，中獎人也包了6.6萬紅包給投注站。現場台彩也特別準備200份大樂透、烤乳豬等，希望跟南投當地鄉親一同分享喜氣。

打出此張頭獎彩券的「順億電腦彩券」銷售人員魏順正表示，由於自己身障的關係，沒有車子出遠門較不便利，所以常常在投注站和顧客聊天時談到很盼望能有車代步，他非常感謝這位常客幫他圓夢；雖然不知道這位中獎人是誰，但很為他高興也心存感激。

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關鍵字：台彩,彩券,大樂透,南投,頭獎,億萬富翁

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