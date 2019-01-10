CES展位八成與AI有關　AI基金成投資核心資產

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記者周康玉／台北報導

2019美國消費性電子大展CES從8日一路到11日於美國拉斯維加斯登場，今年CES展中，AI已占據8成以上展位的面積，代表全球產業潮流正式邁入「AI」時代，投信指出，AI基金或相關概念股預料也將是投資人必備的核心資產。

根據安永會計師事務所調查，2017年時只有21%的企業，願意在未來5年內採用AI技術，2018年已激增到96%。美國史丹佛大學研究也顯示，84%的企業認為，AI能強化競爭優勢，75%認為AI是商業創新的原動力。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，全球重大展覽包括：CES、漢諾威工業展等。AI技術已被許多企業視為彎道超車的新武器，成為決定股價表現強弱的關鍵指標。

陳世杰表示，企業使用AI，讓提供AI技術的公司，商機潛力備受看好。以代表AI技術的ROBO Global AI指數成份公司為例，未來12個月營收成長率預估近20%，超越那斯達克指數成份企業的14%；同樣地，AI技術公司未來12個月的獲利成長率約36%，亦打敗那斯達克約20%的表現。

陳世杰表示，如同智慧語音助理Alexa，將亞馬遜執行長貝佐斯推上全球首富的寶座，布局AI成為投資致勝的關鍵要素。

安聯環球投資資深研究分析師周如興（Stephen Jue）表示，目前企業來自AI的營收貢獻占比不高，最多約5~10%，但未來三到五年是AI的關鍵年，預料企業將會在三到五年間擴大與AI有關的資本支出。

周如興表示，目前仍身處於「有限AI」時代，也就是機器學習專注於特定領域，AI與人類的智力、效率相去不遠；預估到2025年，「一般AI」時代將來臨。

▼全球產業潮流正式邁入AI時代。（圖／CFP）