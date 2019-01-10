影／英特爾華納打造未來概念車　體驗蝙蝠俠漫畫生活

記者周康玉／台北報導

想要進入DC漫畫世界體驗蝙蝠俠的生活，在美國消費電子展（CES）實現了。英特爾和華納兄弟共同打造未來概念車，可帶乘客前往蝙蝠俠守護的高譚市，管家阿福還會跟你說「Hi」，體驗虛擬駕駛。

這台概念車同時也是自駕車，改裝自2019年款的BMW X5，其座艙內配備了先進科技、一台大螢幕電視、投影機、行動裝置、感官和觸覺反饋系統，還有最重要的蝙蝠俠管家－－阿福(Alfred Pennyworth)所安排的虛擬乘坐體驗。

這輛概念車履行兩家公司在2017年洛杉磯國際車展上的承諾，讓買家可以親眼見到自駕車的娛樂潛能，從五種章節來體驗座艙安全。

首先乘客進入車輛，管家阿福會說一段歡迎詞，高譚市的景色在側窗上飛逝而過；第二部分是蝙蝠俠和鱷魚人(Killer Croc)環繞座艙互動；第三是管家阿福會展示責任歸屬安全模式（RSS），第四是在車內的電影體驗，連後座乘客都可以自己決定；第五是自駕車中的管家阿福會告知乘客已經抵達目的地，並指示他們如何安全下車。

英特爾表示，由於在全球最擁擠城市將會有超過2.5億小時的通勤時間，「乘客經濟」不容小覷。英特爾更預測，消費者使用新的車載應用程式的潛力市場規模將達到2000億美元。

▼英特爾與華納打造未來概念車。（圖／業者提供）