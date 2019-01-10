錢進來、發大財！2019旺到怕的尾牙＆新年開運密技

▲新的一年人人希望沾金豬寶寶福氣，希望發大財好運來！（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

新的一年萬象更新，正是招財開運的好時機，所謂人流就是錢流，因此許多人會在年初時四處走訪熱門景點、前往廟宇參拜祈求好運旺旺來～尤其今年是金豬年，許多人都希望能沾沾豬寶寶的好福氣，希望發大財好運來，一整年順順利利。無論你是屢出奇招求財神爺眷顧，還是腳踏實地立定新年目標穩定投資的類型，趁著年終、尾牙正能量氣場旺盛時，以下幾招開運密技偷偷學起來，求個好運中大彩、發大財hen美賣！

過年、尾牙開運密技底加～快筆記！

1.尾牙當天想中大獎？盡量坐在尾牙宴會廳進門右前方的財位，就算那不是你的位子，坐個5分鐘效果也不錯！口袋裡可放9枚50元硬幣招好運，當天盡量穿著明亮色系讓財神喜歡你，助你拿大獎！

2.想發財當然也要重視與財富息息相關的錢包！除了應定期整理發票、零錢，維持整潔，建議盡量選用長夾，才不會讓財富「對折」；顏色上選擇低調的深色系才能守財，大紅色或淺色容易守不住錢、呈現財務赤字。



3.買樂透、刮刮卡的時間點也有學問！盡量選擇下午3~5點比較吉利，並從投注站由內往外看的右方(白虎方)下注，有機會使贏錢的機率大增。

4.大年夜團圓「圍爐」記得吃火鍋，此舉不僅只是團圓之意，同時也是財源滾滾、一家子共同守住財富、事事圓滿的象徵。

5.開工紅包都是老闆、長官發的吧？眼前這位不正是最德高望重、富貴好命的人嗎～記得趕快將滿富喜氣的紅包收進抽屜，祈求一年之中獲得滿滿貴人運。

求偏財不忘招正財！投資自己報酬率最高

然而招偏財得看老天爺是否賞臉，最實際的還是靠自己賺正財更加穩妥當！不論你是想投資專業領域的知識或管理能力，為升官加薪佈局，或想投入學習全新的技術，重拾對生命的熱情，或想放手一搏經營小本生意，為自己賺取更多收入，都需要一筆錢周轉，維持生活、學習與工作之間的平衡，如此一來才能荷包滿滿、心靈也很充實，真正賺到快樂財！

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