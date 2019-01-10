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飲料龍頭曾請張學友、李敏鎬代言　如今面臨破產人去樓空

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▲▼ 天喔國際。（圖／翻攝自官網）

▲ 天喔曾是大陸飲料龍頭。（圖／翻攝自天喔集團官網

財經中心／綜合報導

最近大陸有又有一間曾經非常賺錢的飲料企業宣布停產，它就是以一句「健康美麗喝啥喲」廣告詞打開知名度的天喔國際，最強盛的時候還花巨資請大咖明星為產品代言，在同行影響力和銷售力突飛猛進，業績甚至曾達到50億（人民幣。下同）。

綜合陸媒報導，天喔國際創始於1999年，總部位於上海松江，近年因為一款蜂蜜柚子茶而成為食品飲料界的網紅而大受追捧，還曾砸巨資冠名湖南衛視《百變大咖秀》，請過范冰冰、李敏鎬、李宇春等明星代言，一時出盡鋒頭

實際上，天喔並不是林建華創立的第一個品牌，在上海家喻戶曉的南浦食品也是林建華一手創辦的

早在1992年，林建華就註冊成立了上海南浦食品有限公司，創立之初就代理經銷了世界某著名洋酒品牌、雀巢系列產品、荷蘭乳牛奶粉等，在1997年更是與雀巢公司合作成立天成公司雀巢專營部。林建華曾回憶，雀巢的第一瓶速溶咖啡就是由他親手賣到大陸市場的，南浦還創造了加州樂事在陸年銷售900萬瓶的奇蹟，成為大陸最大的包裝食品及飲料經銷商之一。

▲▼ 天喔國際。（圖／翻攝自官網）

▲ 除了柚子茶之外，天喔其他產品並未在市場上受到很大關注。（圖／翻攝自天喔集團官網

但近期，該公司的生產基地，生產廠區大門深鎖，已經是人去樓空的狀態。留下的善後的工作人員也只是默默的忙自己手裡的工作，而這個公司的倒閉的原因，其中之一就是產品的過於單一

直到現在可能還有人記得天喔的廣告詞「健康美麗喝啥喲」，當時這個產品是銷售最好的一款，但是其他產品跟不上這樣的節奏，致使市場最終失去了平衡，企業經營要重視用戶的需求才能長久的生存下去，而這個公司當時只有很少的產品系列，以致現在能想起這個產品的人變得少之又少。

另外一個問題就是這個企業的領導者不夠高瞻遠矚，沒有在企業最興盛的時候看到網絡銷售這個崛起通路，錯過了電商銷售的紅利時期。企業的發展方向和佈局方向都是要靠領導者的指揮，如果領導者缺乏前瞻性的眼光，時間長了，肯定會在市場上顯示出來，天喔公司就是這樣。

而對於天喔的衰落，就有網友指出，「記得還有李小璐也代言過這個柚子茶，還有黃曉明、張學友也都代言過，感覺賺的錢都給明星了」、「產品單一，還是廣告費把商家榨乾了」。

▲▼ 天喔國際。（圖／翻攝自官網）

▲▼ 天喔旗下品牌天喔茶庄曾請李敏鎬、張學友等大咖代言產品。（圖／翻攝自Facebook／天喔茶庄

▲▼ 天喔國際。（圖／翻攝自官網）

然而，除了產品銷售不見起色外，天喔國際的公司內部經營也出了相當大的問題，林建華一切的燦爛和輝煌在今年5月戛然而止。天喔國際公告稱，林建華自5月2日起缺勤，公司一直無法聯繫或者接觸他，據其家人提供的資料，他因涉及南浦食品問題，正在協助有關部門調查。有媒體披露，林建華失聯可能與光明食品（集團）有關。

林建華失聯的消息一經傳出，給天喔國際帶來劇烈地震，股價暴跌、市值蒸發。之後的半年多裡，天喔國際更是不斷「爆雷」。

在做大天喔國際和南浦食品兩個品牌的過程中，林建華通過資本運作使得天喔雖然比南浦成立要晚8年，卻持股南浦49%；另一家持股51%的大股東為上海糖業菸酒集團，是光明食品（集團）的全資子公司，林建華和光明食品（集團）的關聯由此建立。

8月20日，天喔國際發佈公告，稱因公司發現若干「不尋常交易」，預期2018年中期業績會出現重大虧損，其中多數「不尋常交易」指向林建華，總金額超過21億元

如今，天喔國際交給年僅25歲的林建華之子林奇，對上任半年的他而言，破產清算的壓力時時追著他，而他要做的就是保住天喔國際不被債權人破產清算，從而進行破產保護和債務重組。林奇需要在2019年3月1日之前解決公司危機，而他能是否在剩下的3個多月裡改寫天喔國際的命運，讓業界人士都相當關注。

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關鍵字：中國,大陸,富豪,創業,飲料,清算,破產,范冰冰,李敏鎬,張學友

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