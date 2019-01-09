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雙Ａ去年12月營收不同調　宏碁年增4.1%、華碩年減8％

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宏碁執行長陳俊聖(圖/宏碁提供)

▲宏碁執行長陳俊聖。（圖／宏碁提供)

記者姚惠茹／台北報導

電腦品牌廠今天（9日）雙雙公布財報，宏碁（2353）受惠電競產品熱銷，2018年12月營收為新台幣218.35億元，年成長4.1%，重回成長軌道；華碩（2357）則受到中美貿易戰及英特爾缺貨影響，2018年12月營收為新台幣336億元，年減8%。

宏碁公布2018年12月單月合併營收為新台幣218.35億元，較去年同期成長4.1%，月減1.5%；累計全年自結營收為新台幣2,425.70億元，年成長達2.2%。

宏碁表示，去年12月及全年營收雖然持續受到處理器供貨影響，但是數位顯示事業、建碁、展碁、安碁、酷碁等產品，這些不受處理器供貨影響的事業，帶動全年營收呈現雙位數成長。

此外，宏碁電競產品2018全年營收年增率達70%，第4季年增率為32%，全年尤以俄羅斯及東南亞地區表現特別亮眼，營收皆以雙位數成長。

▲華碩,施崇棠,沈振來,許先越,胡書賓。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為華碩共同執行長胡書賓、許先越、董事長施崇棠、前執行長沈振來。（圖／記者姚惠茹攝）

華碩公布2018年12月集團營收336億，較去年同期衰退8%，月減3%，12月品牌營收277億，月減14%，年減17%，合計第4季集團營收994億，季減3％，年減13%，第4季品牌營收881億，季減6％，年減15%。

華碩表示，去年第4季營收略低於預期，主要是受到中美貿易戰及缺貨影響，並啟動手機及AIOT的新策略佈局，不過華碩將專注產品品質和體驗，持續板卡類產品的產業領導地位，在PC類產品，將強化創新及營運，期望能在下一波產品循環強化獲利及營運動能，積極投入電競及AIOT領域，做為未來數年的成長契機。

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關鍵字：宏碁,Acer,華碩,ASUS

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