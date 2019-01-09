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施振榮74歲斜槓不退休　看好醫學跨界遊戲防老

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▲74歲宏碁創辦人施振榮尬舞103歲老伯伯。（圖／記者姚惠茹攝）

▲74歲施振榮尬舞103歲老伯伯。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353） 創辦人施振榮參與遊戲防老受測計畫，今天（9日）出席跨界合作記者會表示，多年前曾經中風，不過在經過復健之後，接受醫院安排的遊戲測試，顯示腦年齡比同齡的人還要年輕10歲，施振榮坦言，因為自己常常在動腦，跨界參與藝文、醫學、遊戲，直指自己蠻斜槓。

 高齡化社會面臨的難題眾多，其一便是失智症嚴重的問題，過去常有打麻將可以防失智的說法，但是都沒有經過醫學證明，因此今天遊戲軟體業者就結合醫學達成跨界合作，並找來施振榮擔任受測者，顯示遊戲狀態後，大腦海馬迴與小腦體積明顯活化，這個醫學結合遊戲防老的創新研究，也受到國際團隊的重視。

▲74歲宏碁創辦人施振榮尬舞103歲老伯伯。（圖／記者姚惠茹攝）

▲74歲施振榮尬舞103歲老伯伯。（圖／記者姚惠茹攝）

談到養老，今年74歲的施振榮表示，自己吃素、運動、走一萬步、玩遊戲，所以自己雖然多年前曾經中風過，但是在經過復健之後，這次接受陽明醫學團隊安排的遊戲測試，顯示出的腦年齡比同齡的人還要年輕10歲，就是因為自己常常動腦筋。

施振榮強調，自己雖然從宏碁退休，但是還沒有從社會退休，現在仍然在為台灣打拚，像是新年音樂會、醫學結合遊戲防老、IOT智聯網，並稱自己現在生活蠻斜槓，因為忙的領域更廣，像是這次整合資源，促成醫學團隊與遊戲軟體業者合作臨床試驗，然後依照研究結果改版設計遊戲，施振榮認為這樣的跨界合作對台灣很重要，也為產業找到新的契機。

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關鍵字：智榮,施振榮,斜槓,遊戲防老

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