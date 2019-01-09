兆豐銀出新招　薪轉戶線上理財累點兌好禮

▲兆豐銀近期衝刺消金，頻頻出招。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

兆豐銀又有新招，繼去年10月份推出薪轉戶一條龍的消費金融產品優惠外，於新的年度開始，再加碼推出「理財迎薪豐贈點」活動，只要是薪轉戶，活動期間內與兆豐銀行建立線上理財業務往來，即贈送「豐贈點」Mega Point 200點回饋禮，等同於獲得咖啡雙享杯；日後更可透過數位通路辦理線上理財，輕輕鬆鬆累積點數無上限，兌換豐富好禮。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，在企金帶動消金的策略下，銀行薪轉戶每年均穩定成長，因其較一般客戶具更高黏著度，一直以來是銀行積極開副總經理發的客戶群。為薪轉戶提供多樣化的理財服務，同時也是銀行主要努力的方向。

兆豐銀「理財迎薪豐贈點」活動，是結合兆豐銀行專屬「豐贈點」平台，讓服務的觸角，由單純的薪資轉帳業務，延伸至線上投資理財服務。不僅如此，針對績優理財客戶，每年再加碼贈送生日禮「豐贈點」最高800點；線上新申請或將原紙本方式更改為電子郵件方式並成功寄送對帳單的理財客戶，也能享有「豐贈點」100點；網路銀行基金，包含定期定額扣款成功的每筆交易，都能輕鬆累積贈點。

客戶所持有的「豐贈點」點數可兌換多樣化商品，包括可口美食、百貨超商購物金或威秀影城兌換券等，讓兆豐銀行的心意，融入每位消費者的日常生活中。