台商想回台擔憂缺水　水利署：供水沒問題

▲台商想回台擔憂水源不足，水利署盤點過後說，安啦。經濟部水利署長賴建信。（圖／記者紀佳妘攝）

記者馮建棨／台北報導

受到中美貿易戰影響，許多台商表達意願想要回來投資，不過同時表示擔憂台灣水電供應的問題，國發會提出方案來穩定信心，水利署今天（9日）說，現在全台76處的工業區或科學園區，都已經完成供水盤點，確認台商回來供水「保證沒問題」。

據了解，受到中美貿易戰影響，許多台商受到間接影響，紛紛表態想要回台投資，但是過去台灣多次被工商團體示警有「五缺」問題，其中缺水問題對於許多製造業來說，是相當頭痛的問題，因此在表達回台意願時，也希望政府解決供水問題。

面對台商的需求，國發會持續優化新創事業投資環境，經濟部、勞動部及國發會等相關單位亦將積極推動台商回台投資等措施，以激勵民間投資。

水利署指出，過去盤點了76處工業區及科學園區的供水，目前確認土地及供水都還有餘裕，目前用水量每天來到80萬噸，最大供水能力的185萬噸來說還有很大一的段，應該可以供應回台的台商來使用。

水利署還說，除了現有的供水能力之外，還會透過水源的開源節流，另外也會有區域調度等措施來穩定供水，能讓個地方的供水穩定度大為提升。

▼台商想回台擔憂水源不足，水利署盤點過後說，安啦。（圖／資料照）。