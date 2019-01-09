離婚逆轉獲准　新光公主吳欣盈：為冷凍庫裡的胚胎繼續上訴

▲華南王子林知延與新光公主吳欣盈的婚姻原先被視為世紀婚禮。（圖／資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

華南銀行副董事長林知延和新光金大公主吳欣盈離婚案，林知延指控吳有外遇起訴請求離婚，原本法院一審吳欣盈勝訴、不准離婚。但今天(9日)高等法院二審宣判，逆轉改判准二人離婚。吳欣盈晚間在臉書發文，除了表示心寒，也會為冷凍庫裡的胚胎堅持下去、繼續上訴。

吳欣盈在臉書發文表示，對於法院判決離婚，感到非常意外，「5年來，這1800多個日子，面對外界有心人士的抹黑與攻擊，我不斷的忍耐，就是期待司法能還我公道與清白。法律，其實也只是自我保護的最後一道機制，沒想到，連這樣的期待都落空，這5年的委屈與煎熬，有可能還要再繼續下去。」

吳欣盈說，她勇敢的堅守著在婚禮的誓言，守護著自己的婚姻，有個最大的心願，就是希望還在醫院冷凍庫裡的胚胎，能有被孕育完成的一天。

對於二審判決大逆轉，她無奈的表示：「冰冷的判決，剝奪了我成爲母親的權利，心寒的程度，跟置身在冷凍庫裡的胚胎一樣，有可能永無天日。」等收到判決書，將與律師研議上訴，「明知道又是場永無止盡的痛楚，但我想到如果我放棄，胚胎終將被銷毀，為母則強的勇氣，我願意堅持下去。」

林知延跟吳欣盈愛情長跑多年，在2011年4月結婚，因兩人身價不凡，被喻為王子與公主的世紀婚禮。但兩人婚姻僅維持2年多就出問題。林知延找徵信業者，在吳欣盈的車輛上裝上GPS，被吳欣盈抓到。林知延也指控吳欣盈出軌，跟友人過從甚密。林知延認為吳欣盈違反婚姻忠誠義務，訴請離婚。

吳欣盈在庭上主張未出軌，並強調自己正在人工受孕，對婚姻仍抱有期待。一審台北地院雖然出軌證據不足，判吳勝訴、離婚不准；沒想到今天高等法院二審改判，林勝訴、獲准離婚。

吳欣盈在2017年就曾表示，朋友們勸她離開林知延，重新過自己的人生，但她仍堅持下去的原因，就是為了保護以人工受孕受精成功的胚胎，「一旦婚姻關係不再，已經受精成功的胚胎會被強制銷毀。每每想到孩子們可能永遠無法長大，就心痛到無法言喻。我想要保護我的孩子、我想當媽媽，而非當一個扼殺生命的劊子手！」