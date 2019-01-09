400億紅包哪裡來　宅神財政部臉書小編筆戰

▲宅神朱學恆在臉書上討論，歲計賸餘主要來源，引發與財政部筆戰。（圖／翻攝自Yahoo TV）

記者吳靜君／台北報導

財政部臉書今(9)日回擊宅神朱學恆，表示歲計賸餘超過一半是來自107年，而107年貢獻最多的是營所稅，與宅神朱學恆臉書筆戰。

朱學恆今日發表臉書「那些愛傳假新聞辯護的文青和覺青可以不要再說什麼400億元紅包都是財團，有錢人和投資客被收的稅了嗎？財政部已經出來啪啪啪啪的打你(網友)臉啦，綜所稅有七成都是來自薪資，收的就是網友的薪水啊。

朱學恆也嘲諷，大腦是個好東西，轉文前用大腦，可以避免成為萬惡假新聞幫兇被蔡英文罵唷！他指出，400億「大紅包」的超徵稅收從何而來？主要還是以「企業營所稅」和「個人綜所稅」為兩大來源，並且引用新聞從2014(103)年到2017(106)年增加較多的稅目是營業稅、綜所稅、營所稅、贈與稅等。

財政部臉書小編今日則在臉書回應，宅神大大提醒轉文前要先動腦思考相當同意，財政部小編說，歲計賸餘超過一半來自107年，107年較106年同期增加的稅收中(為1352億元)，營利事業所得稅占了45.25%，貢獻最多的其實是營利事業所得稅。

朱學恆又再度發文反擊，雙面交鋒火烈，朱學恆艾特「中華民國財政部」表示，財政部現在好棒棒，在民進黨敗選之後為黨辯護就很快了唷，果然選後有反省。

朱學恆質疑財長要不要問小編，是不是同意超徵稅收一毛錢都不是來自綜所稅，都是跟有錢人跟建商的錢，營所稅也不是人民的錢，開了公司就不算人民。並且很酸的加標籤顯示，小編護黨有功便當加隻雞腿，回擊財政部小編。

▲宅神朱學恆臉書針對超徵稅收來源率先開炮。（圖／截自宅神朱學恆臉書）



▲財政部臉書回擊，並且強調歲計賸餘主要來自於107年，該年是營所稅貢獻大 。（圖／財政部臉書）

▼宅神朱學恆臉書再度回擊財政部，超徵稅收大多來自人民。（圖／截自宅神朱學恆臉書）