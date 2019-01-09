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債券ETF躍居存股族新寵兒　Fed放慢升息步調這2種債券拚出頭

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▲▼美股,股票,股市,美國股市,。（圖／路透社）

▲全球金融市場近期陷入震盪，債券型ETF成為投資人新寵。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

全球金融市場動盪不安，債券型ETF近期備受投資人青睞，中國信託投信2019開年第一檔即推出債券ETF，中國信託投信表示，美國聯準會放慢升息步伐，預計今年升息1至2次，使得A-以上的高評級公司債及全球大型銀行金融債更可望受惠。

中國信託多元收益債券ETF傘型基金，包含兩檔子基金，其中中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金，鎖定10年期以上高評級公司債，著眼高評級債券信用風險相對佳，當出現黑天鵝事件，具有較佳的下檔支撐能力；另檔則是中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金，側重比金融股利率佳的金融債，為業界首檔訴求優先順位之金融債券ETF，更能進一步保護投資人資產。

中國信託投信總經理張浴澤表示，金融市場近年來震盪越發頻繁，配息型產品備受青睞。投資人多以共同基金方式參與債券的投資，實際上從債券ETF入手相對輕鬆。首先，債券ETF的費用率有級距式設計，規模越大，經理費越少，現在債券ETF的經理費率和美國的ETF相近，也遠低於主動型的債券基金，提供投資人以較低成本進入債券市場的管道。

▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲美國放慢升息步伐，高評級公司及全球大型銀行金融債可望受惠。（示意圖／記者張一中攝）

此外，對存股族來說，波動低、具穩定息收，適合做為長期領息的好工具；最後是從過去經驗來看，當投資級債由高點下跌約10%，已近下修滿足點，修正後中長期持有表現佳，適合追求價差的交易族。

中國信託多元收益債券ETF傘型基金經理人張勝原表示，雖然美國經濟仍處於擴張循環，不過預期未來成長率將逐漸放緩，市場也判斷聯準會今年的升息速度僅為1至2次，較過去2年放緩，未來利率政策對債券的影響將逐漸降低。因此投資級債正處於高息率，信用穩定、具資本利得上漲潛力的投資甜蜜點，其中A-以上的高評級公司債及全球大型銀行金融債更可望受惠。

張勝源指出，從基本面來看，投資級債發行人獲利及營收成長依舊強勁，2018年第三季獲利成長達9.4%，也是2012年以來最快增速，且利息覆蓋率也相對維持低檔，顯示企業償債能力仍維持穩定。

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