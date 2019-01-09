無現金時代來臨　悠遊卡可以買彩券終於開放了

▲悠遊卡買樂透、刮刮樂開放了。（圖／台灣彩券提供）

記者吳靜君／台北報導



財政部國庫署表示，公益彩券發行機構中國信信託基於悠遊卡支付購買彩券價金，不僅有助於提升民眾投注便利性，且減少彩券經銷商營業處所現金存量，減少交易風險，已經在1月7日起開放經銷商申請裝機。

根據了解，目前已經運彩、台彩共同營業處所的經銷商，有些已經有申請悠遊卡的裝機，這部分就可以在1月7日之後使用，根據估計，運彩、台彩共同營業處所的經銷商有1300家，已經裝設備者也有600家。

該署考量日前公益彩券僅得使用現金購買，開放數位支付工具投注是屬彩券產業的重大變革，為求審慎，經去年邀集專家學者、民意代表、經銷商團體及相關機關召開會議討論獲致共識。國庫署表示，依去年會議的共識，第一階段先開放現金儲值悠遊卡在投注站內消費投注，至於具有信用價值功能的悠遊聯名卡及學生票等，暫時未開放進行交易。

▲悠遊卡買樂透、刮刮樂開放了。（圖／台灣彩券提供）

鑒於本項新措施廣泛徵詢並餐採各界意見，且已責請中信銀詳細規畫相關作業規範，相信對提升彩券經銷商交易安全。國庫署表示，在開放期間經銷商只要付裝機的月租費360元，但是在3月31日以前申請裝機者，裝機的月租費都可以省下來。其餘像是裝機費設備押金2000元、4G費用每個月100元、交易手續費1.5%~1.7%可以暫時不收取。

根據了解，目前電腦型的經銷商大約是5600多家，與運彩共用營業處所的有1300家，因為運彩已經先開放可以悠遊卡刷卡購買，所以有裝機者有600家，其餘就是要跟悠遊卡公司申請裝機，裝機時間從申請到正式可用1個月左右。外界關心，無現金時代來臨，未來一卡通、iCash電票、以及電子支付等支付工具，是否也可以用來買台彩，國庫署說，都是可以研究的範圍。