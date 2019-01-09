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面板價跌逢產業淡季　友達、群創去年12月營收皆衰退

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▲華映開出面板業寒冬第一槍，彭双浪：友達體質健康朝加值產品轉型。（圖／記者姚惠茹攝）

▲友達董事長彭双浪。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

面板價格走跌，再加上適逢產業旺季，友達（2409）、群創（3481）今天（9日）雙雙公布財報，去年12月營收皆呈現衰退走勢，接下來面對大陸新產能開出，法人表示，面對長期供過於求，面板產業今年營運恐將更加艱難。

友達公布2018年12月自行結算合併營收為新台幣248.6億元，月減3.5%，年減3.8%，第4季合併營業額為新台幣770.9億元，季減4.9%，年減4.4%，累計2018年全年合併營業額為新台幣3,076.3億元，年減9.8%。
 
友達指出，12月整體大尺寸面板出貨量，包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過951萬片，較11月份增加0.5%，中小尺寸面板出貨量約948萬片，較11月份減少15.5%，至於第4季大尺寸出貨量則超過2,845萬片，季減4.5%，年減0.7%，中小尺寸出貨量約3,215萬片，季減24.5%，年減31.6%，累計2018年全年大尺寸出貨量超過1億1,479萬片，年成長2.7%，全年中小尺寸出貨量約1億6,660萬片，年衰退1.3%。

友達董事長彭双浪日前受訪表示，供過於求將成新常態，雖然面板產業營運面臨大環境的考驗，不過友達體質健康，接下來將朝利基產品發展。

▲力推空污紀錄片「浮塵之島」　段行建看好大型面板應用。（圖／記者姚惠茹攝）

▲群創教育基金會董事長段行建。（圖／記者姚惠茹攝）

群創公布2018年12月自結合併營收為新台幣235億元，月減1.2%，年減13%，第4季合併營收為新台幣722億元，季減2.3%，年減8.7%，累計2018年全年合併營收為新台幣2,794億元，年減15.1%。

群創指出，12月大尺寸合併出貨量共計1,206萬片，月增10.7%，中小尺寸合併出貨量共計2,311萬片，月增32.3%，至於第4季大尺寸合併出貨量共計3,352萬片，季增1.2%，中小尺寸合併出貨量共計6,035萬片，年減19.1%，累計2018年全年大尺寸出貨量共計1億2,670萬片，年增9%，中小尺寸全年合併出貨量共計2億7,180萬片，年增0.4%。

群創教育基金會董事長段行建日前受訪表示，2019年主要收到中美貿易戰的因素影響，產業未定數高，但是群創體質健康，今年定調朝加值化、平台化、多元化的「三化」策略方針發展，來面對變化莫測的產業發展。

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關鍵字：面板,淡季,友達,群創,彭双浪,段行建

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