面板價跌逢產業淡季　友達、群創去年12月營收皆衰退

世衛組織去年底召開全球首次的「空氣汙染與健康」國際會議提出警告，指出空氣污染已經嚴重威脅人體健康的警告，並且已經對全球數10億人口造成危害，有感台灣空污問題越來越嚴重，群創用48分鐘紀錄片「浮塵之島」拍出台灣空污的可怕。