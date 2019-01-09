歐盟2月起對鋼品採取防衛措施　國貿局：我出口歐14億產值恐受影響

▲歐盟2月起將採鋼鐵的措施保護，影響我國鋼鐵出口到歐洲，貿易局表示會積極協助廠商進行答辯，確保我國不會被課以重稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者馮建棨／台北報導

歐盟預定從2月開始，將針對部份鋼品採行防衛措施，經濟部貿易局表示，會積極協助廠商答辯，目前估計，我國會有139萬噸受影響，整體出口金額14億元，其中未受配額部分，恐加徵25%的關稅。

根據經濟部國際貿易局統計，2017 年我鋼鐵產業產值約新臺幣 1.12 兆元，其中約 7 成內銷，3 成為外銷，歐盟為我該等產品第 2 大出口市場，僅次於東協國家。2017 年我輸歐涵蓋鋼品金額約為 14 億美元，重量約 139 萬噸。

貿易局表示，從歐盟展開調查後，就積極與鋼鐵公會、業者代表及工業局多次開會研商我方立場，爭取我業者利益，對於歐盟仍決定採取防衛措施表示遺憾。貿易局將持續與業界密切聯繫，並透過與歐盟諮商瞭解後續防衛措施的實施作法，維護我業者權益。

據了解，歐盟鋼品進口來自土耳其、俄羅斯、韓國及中國大陸等，歐盟近年鋼品進口量持續增加，從2013年的 1,832.9 萬噸成長至2017年的 3,009.4 萬噸，且因美國實施新措施，讓美國鋼鐵從進口轉為出口，影響全球鋼鐵市場版圖。

貿易局還說，這次歐盟採取防衛措施，將分為全球配額及國家配額兩種，我國在用於馬達、家電、建材、船舶、工業配管的非方向性電磁鋼片、金屬塗層鋼品、不銹鋼熱軋板及其他焊接鋼管等之鋼品，占歐盟自全球進口比例逾5%，因此獲國家配額。不過其他品項的鋼品，就必須與其他國家共同進行配額競爭才能輸入到歐盟，不然將被課以重稅。

▼歐盟2月起將採鋼鐵的措施保護，影響我國鋼鐵出口到歐洲，貿易局表示會積極協助廠商進行答辯，確保我國不會被課以重稅。（圖／達志影像／美聯社）