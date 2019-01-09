影／投保中心判決勝訴金額達367億元　面對華映下市危機祭出3點說明

記者劉姵呈／台北報導



證券投資人及期貨交易人保護中心（以下簡稱投保中心）今（9）日下午舉辦16周年新春記者會，投保中心董事長邱欽庭表示，截至2018年年底，總計協助投資人進行245件團體求償案件，求償金額高達597億元，授權人數達16.72萬餘人；其中共有79件經法院判決全部或部分勝訴，判決勝訴金額就高達367億元；而去年單就太平洋電線電纜財報不實一案，一審勝訴判賠金額就達70餘億元。

而去年較為指標性的案件包括太平洋電線電纜股份有限公司財報不實案、樂陞科技股份有限公司證券詐欺等案，均取得地方法院之勝訴判決；投保中心也將續行高等法院之訴訟程序，以保障投資人的權益。

而對於近日像是華映爆出 10 億元保證本票跳票情形，慘變水餃股，面臨下市危機，委賣張數高掛逾7.6萬張,，雖屬於個人投資問題，但就投保中心角度該如何協助投資人？投保中心副總經理暨發言人趙順生接受媒體採訪，祭出三要點：第一，投保中心會更加加強團體訴訟，和當事人和解，為投資人爭取更多的賠償款項；第二，積極踐行股東行動主義，加強推廣公司治理，並持續進行對投資人之教育宣導活動，；第三，透過整個訴訟的流程，會發現更多法律實務面的問題，投保中心也能擔任中間角色，反映給主管機關修法來維護投資人的權益，促進市場健全發展。

▼投保中心董事長邱欽庭。（圖／記者劉姵呈攝）

投保中心是所有上市、上櫃及興櫃公司的股東，積極踐行股東行動主義，藉由關注私募、減資等其他財務業務之重大事項等涉及影響公司及股東權益之重大議題，形成外部監督機制，必要時投保中心會出席股東會表達意見或提供建言，2018年總計出席次數達44場次。

而投保中心總經理呂淑玲也表示，投保中心另一以股東身分行使的業務，是督促公司確實依證券交易法第157條行使短線交易歸入權，也就是公司內部人在未滿6個月的期間內，短線買賣本公司股票或其他股權性質之有價證券而獲得利益者，公司應請求將其利益加計利息歸於公司。

呂淑玲說，截至去年底止，投保中心督促行使已歸入或結案者計有7,724件，歸入金額達22.42億餘元。另觀察近3年每年歸入權發函要求執行件數均為200餘件，去年更達到293件。從此數字來看，公司內部人對於相關法規的認識仍有不足的狀況，投保中心也建議，發行公司透過內外部管道強化對於內部人之法遵教育。

▼投保中心總經理呂淑玲。（圖／記者劉姵呈攝）

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