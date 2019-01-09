東森購物2018年合併營收168億　年終最高領6.5個月

▲東森購物董事長王令麟表示，2019年東森購物邁入20週年，在競爭激烈，環境改變快速的時代，我們必須動得更快，不斷快速創新，才能快速茁壯成長。（圖／記者徐文彬攝）

財經中心／台北報導

東森購物2018年全年合併營收為168億元，稅後淨利達5.8億元，較去年同期成長49%，每股盈餘5.78元，獲利表現亮眼。同時公布年終獎金發放標準，含每季績優獎金及年獎，年度最高可領6.5個月，薪水41,000以下的基層員工，年資滿一年，考績甲等再加發一萬獎金。2018年東森集團在事業版圖上擴增，包括東森購物併購香港草莓網，正式邁向全球電商新里程碑，另與自然美結盟展開線上與線下強強合作，以嶄新的東森自然美開創全球美妝保健行銷通路，東森購物成為金母雞，期望2019年續創佳績。

東森購物12月營收為14.5億元，較去年同期10.9億元成長32.7%。東森集團旗下東森購物及草莓網2018年累積營業收入為168億，較去年同期成長23%，稅後淨利達5.8億元，較去年同期成長49%，2018年EPS 5.78元，相較去年同期EPS 3.87元，大幅成長。東森購物同步公布年終獎金發放標準，考績特優者3.5個月，如果四季都特優，可多領三個月季考核獎金，因此，含每季績優獎金3個月及年獎3.5個月，年度最高可領6.5個月；薪水41,000以下的基層員工，年資滿一年，考績甲等再加發一萬元獎金，對資深員工另有額外獎勵。

2018年有兩大併購成為營收亮點，包括併購全球最大美妝跨境電商香港草莓網外，也與台灣本土老品牌自然美合作，擴展線下實體門市，首家旗艦店即入駐大直ATT 4 recharge商場，正式開展全球美妝市場佈局；另外，去年也發行東森幣，從8月上線共發出價值12億東森幣，已有3.4億被使用，目前市面流通共有3.5億東森幣；2018年9月東森集團總裁王令麟為體恤員工辛苦宣佈調薪，以員工薪水區間按比例調漲，以照顧年輕員工為主要考量，因此基層員工調幅最高5%，另外成功銷售悶鍋出任務的東森劇場舞台劇票券，上週在城市舞台圓滿演出，獲得各界熱烈迴響。

▲東森購物與新北市政府共同關懷弱勢，在莊敬高職舉辦千人圍爐活動，東森購物董事長王令麟（右）以及新北市長侯友宜（左）特地到場共襄盛舉。（圖／記者徐文彬攝）

東森購物在企業回饋社會的公益活動上，也竭盡心力作出貢獻。12月中南部高麗菜盛產，有3,000多名會員共襄盛舉，東森購物整合旗下電視、購物網等全通路，成功銷售近90噸，約36,000顆的雲林高麗菜，為台灣在地農民盡一份心力。上週亦發揮愛心主辦寒冬送暖尾牙，邀請新北市新店地區弱勢家庭一同圍爐，並捐助羊毛被1,200床與新北市社會局響應公益，秉持企業取之社會用之社會精神，用實際行動付出愛心回饋。

東森購物董事長王令麟表示，2019年東森購物邁入20週年，在競爭激烈，環境改變快速的時代，我們必須動得更快，不斷快速創新，才能快速茁壯成長。展望2019，因應快速擴張，針對電話行銷人員展開大規模徵才，北中南全台預計將徵才達500名，東森購物客服團隊中，年薪破百萬者佔33%，相較臺灣勞動市場的8％，高出4倍之多，是年輕人的幸福企業，期待新血加入共創巔鋒。

▲台中市長盧秀燕(左4)出席東森購物電行團隊台中尾牙，東森集團總裁王令麟(左3)表達支持台中拼經濟，今年將在台中釋出3500個就業機會。（圖／記者曾雅玲攝）