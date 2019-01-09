戶外烤肉爐正夯　關中2018年營收破25億元　創三年新高

▲關中旗下自有環保熱源居家品牌「Lovinflame」2018年底已正式於Amazon電商平台上架銷售，董事長洪文照表示將以數位行銷與參展兩路並進，以期擴大全球銷售布局。（圖／關中提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠戶外烤肉爐外銷暢旺，全球熱源居家產品大廠關中今（9）日發佈最新財報，2018年全年合併營收為25.44億元，較前一年度成長1.91%，並創近三年營收新高紀錄。

第四季向來為瓦斯桶開關傳統出貨高峰，加上12月適逢歐美耶誕採購旺季，關中旗下北美自有通路Barbeques Galore陸續推出促銷活動，以及提升暖爐門市產品比重，同步強化廣播電台、自有網路商城以及社群媒體經營等行銷推廣力道，帶動自有通路銷售表現淡季不淡。

關中主管表示，關中在第四季的平均單店營收保持3.2萬元美金水準，隨著安全閥主要客戶穩健備貨力道，以及戶外烤肉爐業務擴大外銷代工與自有品牌通路優化挹注，推升2018年全年營收表現改寫近三年新高。

關中公司成立於1976年，原從事瓦斯相關器材之買賣，後轉而投入戶外瓦斯烤肉爐具之研發與製造，其專注於烤肉爐具本業經營已30餘年，目前為國內戶外瓦斯烤肉爐具最專業且最具規模之廠商。

關中主管表示，其戶外瓦斯烤肉爐具的主要銷售地點為北美，歐洲與澳洲地區，並在2008 年買下美國Barbeques Galore專賣店，正式進入零售領域，目前擁有20餘個零售據點。