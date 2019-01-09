哈日族注意！日銀鐵嘴今年日圓將飆高　5萬台幣少換2萬日幣

▲三菱日聯銀行預估2019年日圓強勢升值。（圖／記者黃士原攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

日本三菱日聯銀行今天(9日)預估，日幣邁入2019年會持續大幅升值，甚至升值會超過新台幣，可以預測新台幣兌日幣會在今年緩慢下滑，在2018年約3.8元，今年7月開始最低會跌到3.4元。若同樣以新台幣5萬元換日幣，可以相差到2萬日幣。

日圓為何強勢？三菱日聯銀行全球市場研究首席分析師內田稔指出，日本內部預測物價下跌，帶動實質利率上升，因此日圓其實在2018年就已經是最走強的貨幣，2019年仍強勢看漲。

內田稔更大膽預測，日圓在2019年升值會超過新台幣，可以預測到新台幣兌換日圓行情會緩慢走緩。在2018年新台幣兌日圓約在3.8到4元，到2019年上半年會降到3.5至3.8元，尤其到2019年7月以後，更有可能降到最低3.4元。

美元部分，內田稔預測，今年美國應該只會升息1次，美金將不如2018年的強勢，但美元也不會大幅貶值，主要就是還有很多新興國家貨幣支撐。

若以新台幣兌美元來說，新台幣兌美元在2019年仍是升值，因為台灣經常收支盈餘很高，經常性收支夠高，海外進來的資金會以美元買台幣進台灣市場，加上預測今年美國只會升息1次，美元不會如去年強勢。目前新台幣兌美元大概是30元左右，2019年有可能會升值到29元或接近29.5元。

人民幣兌美元部分，川普對大陸施壓後，人民幣下跌，目前已經跌破到7元，預測2019年會持續下滑。基本上，日幣、新台幣、泰銖、新加坡幣等，在2019年兌美元來說會是升值的。