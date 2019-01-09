台互和中華電信MOD合約爭議！　NCC：檢視新契約內容

▲國家通訊傳播委員會（NCC）。（圖／記者林睿康攝）

記者林睿康／台北報導

中華電信MOD和頻道代理商「台灣互動」（簡稱：台互）又槓上了！台互因為不願意接受中華電信MOD在新版的契約內容中加入「霸王條款」，因此代理的國際媒體《德國之聲》（DW）頻道在1月1日遭MOD下架。國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗表示，MOD是開放平台，頻道上下架不用NCC許可，只需報備，若有頻道業者申訴「中華電信的新契約違反商業契約規定」，NCC會根據「固網管理規則六十條之一」進行審視，目前NCC已接受檢舉案，已發文要求當事人提出意見。

有關國際媒體《德國之聲》（DW）在1月1日遭中華電信MOD下架，代理的台灣互動電視股份有限公司發表聲明指出，中華電信將頻道下架的理由是雙方「未簽定契約」，其實是因為中華電信新版契約加入所謂的「霸王條款」，內容是：「乙方（頻道營運商）就本契約或本服務之一部或全部之法律關係或履行事項主張異議並對甲方（中華電信）或甲方人員（含關係企業）向主管機關提出異議或向司法機關提出民、刑事案件時，甲方除得終止一部或全部本服務外，在主管機關受理結案或司法機關判決確定前，得不受理乙方申請或異動服務項目。」

台互認為，根據這個條款，一旦乙方對任何爭議提出異議（例如陳情、檢舉）或訴訟，即使在契約關係中，甲方也有權把頻道下架（終止服務）或不受理乙方的申請。因此，當中華電信違約甚至違法時，頻道營運商將不敢提出陳情、檢舉或訴訟，等於什麼權利也不能主張。

對於台互的指控，中華電信回應，《德國之聲》在MOD有英語台和德語台等二頻道，均為免付費頻道。英語台由杰德影音代為申請執照並上架MOD，德語台則由龍華數位代為申請執照並由同集團的台灣互動上架MOD。中華電信提供杰德影音跟台灣互動作為續約的108年度新契約條款完全相同，除杰德影音已完成新契約簽署，其他免付費頻道契約也全數完成新契約的簽訂，只有台互不願簽署新契約。

中華電信表示，MOD雖然是開放平台，但仍須對股東負責，如發生爭議，雙方應盡力控制訴訟標的，以保障消費者最終權益。此一規定對於各營運商的權利義務與風險控管皆採相同標準，並無差別待遇或不公平對待。

對於台互和中華電信MOD之間的爭議，NCC發言人翁柏宗表示，MOD是開放平台，頻道上下架不用NCC許可，只需報備，若有頻道業者申訴「中華電信的新契約違反商業契約規定」，NCC會根據「固網管理規則60條之1」進行審視，目前NCC已接受檢舉案，已發文要求當事人提出意見，也會去瞭解到底有多少收視戶受到影響。