政府因應貿易戰鼓勵台商回流　日銀示警「效果很有限」

▲日本三菱日聯銀行。（圖／達志影像／美聯社）

記者戴瑞瑤／台北報導

中美貿易戰持續延燒，日本三菱日聯銀行警示，美中貿易戰將往長期戰線發展，相較於其他國家，以大陸為重要加工據點的台灣，受到負面影響會最為巨大；台灣政府為了貿易戰推出台商回流方案，但台商考慮到土地不足、規模無法成長、人力受限，「台商回流將不會成為趨勢！」

三菱日聯是日本目前最大的金控集團，其在台灣長期深耕25年，長期協助日本企業與台灣企業合作。中美貿易戰影響，三菱日聯銀行亞洲企業營業部室長吉田常誠指出，貿易戰短期內無法結束，將會往長期戰線發展，相較於其他國家，對台灣的負面影響會最劇烈。

若從大陸對美出口額前100名企業名單來看，前10名以台灣大廠最多有37間，包括鴻富錦精密電子、達功電腦、昌碩科技、名碩電腦等台灣企業，以電子器材、筆電、接單生產電腦最多。

今後若因中美貿易戰，位於大陸的企業對美出口額若減少，可想見對供應大量零組件的台灣企業將擁有嚴重負面影響，自大陸出口美國的前100大企業，台灣企業佔37間，極有可能被迫根本性重整。

吉田常誠也預期，受到美中貿易戰影響的台灣4大產業，包括通訊設備、車輛及零組件、工作機具及零組件、石油產品。

不過，吉田常誠也認為，中美貿易戰雖然對台灣來說，有兩個好處是在台的企業訂單會增加、大陸台商將回流台灣。因此，台灣政府也積極推出鼓勵台商回流台灣的政策，就從今年元旦起實施，為期3年，適用對象是美中貿易戰受衝擊的台灣企業，赴大陸投資達2年以上，條件是要回台投資、擴廠需智慧化。

但吉田常誠坦言：「效果很有限！」調查顯示，雖然台灣企業投資大陸的意願已經從2014年起往下掉，但台商也不見得會回流台灣，主要是因為考量到台灣土地不足、規模受限、勞工人力受限、部分工業區存在缺水限電問題。總體而言，企業回流台灣很有限、不會成為大趨勢，長期來說台商會更重視東南亞市場，逐步轉移產線趨勢到當地。

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