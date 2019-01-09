▲有線電視基本頻道年底需HD，三MSO業者6月前可達成。（圖／視覺中國CFP）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今天（9日）聽取有線電視高畫質播出進度報告，發言人翁柏宗表示，今年第1季就會有19家系統業者（凱擘和台固媒體）可達成，第2季再加12家系統業者（中嘉），其餘業者則可在年底前達成全部高畫質基本頻道播送，至於頻道業者除少數（境外頻道）仍在研議中，大部分皆可配合政策完成高畫質升級。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）的統計，目前有線電視基本頻道（100頻道之前）中，已經有55%-60%提供高畫質（HD）服務。為更進一步有效運用有線電視數位化紅利，NCC去年11月14日宣布，明年底前，所有基本頻道節目都必須高畫質播出，執行成效將列入評鑑、換照、上下架、買賣和資費審議的參考和指標。

NCC9日聽取有線電視高畫質播出進度報告，發言人翁柏宗表示，根據各系統業者提報的「播送全部高畫質基本頻道期程計畫」，今年第1季就會有19家系統業者（凱擘和台固媒體）可達成，第2季再加12家系統業者（中嘉），其餘業者則可在年底前達成全部高畫質基本頻道播送，至於頻道業者除少數（境外頻道）仍在研議中，大部分皆可配合政策完成高畫質升級。

翁柏宗補充，NCC也關注到國際上日漸受到重視的4K高畫質節目轉播，因此將持續規畫逐步推動有線電視4K高畫質節目播送，讓4K節目內容有播出的管道，提供訂戶更豐富、多元的收視聽服務。

翁柏宗表示，有線電視系統數位化可以使用進步的數位壓縮技術，讓有線電視系統的頻寬達到最有效運用，民眾也能享受結合視訊、數據及OTT的「匯流」服務，落實更好的消費者收視權益，而這項政策期將達成有線電視產業技術再升級，共創有線電視產業、內容產業發展及收視觀眾三贏局面。