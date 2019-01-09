寵物狗系列紀念幣最後一枚　貴賓犬萌萌上架

▲寵物狗銀幣-貴賓狗。（圖／台銀提供）

記者吳靜君／台北報導

台銀自今(9)日起，在銀行網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、營業部、各分行及文物館，銷售寵物狗系列第五枚-貴賓犬彩色精鑄銀幣，每枚售價新台幣1,890元。

澳洲柏斯鑄幣局推出「寵物狗」彩色精鑄系列銀幣，以可愛的小狗作為主題設計，繼「米格魯」、「牧羊犬」、「黃金獵犬」、「鬥牛犬」之後，本系列最後一枚，即第五枚「貴賓犬」彩色精鑄銀幣亮麗登場。

貴賓犬多才多藝，而且是非常和藹可親的家庭寵物，因為擁有低過敏性毛皮和深情的本性，是各年齡層的陪伴者，更是精力充沛孩童嬉戲的好玩伴，也適合訓練成受歡迎的治療犬。銀幣主題面描繪了一隻棕色的貴賓犬在田野花叢間，作勢飛撲玩耍的逗趣模樣。幣面並標示英文名稱「POODLE」。

貴賓犬銀幣為澳洲柏斯鑄幣局鑄造，每枚銀幣重量1/2英兩，含銀成色千分之999.9，銀幣正面刻劃英國女王伊莉莎白二世側面肖像、發行年份2018、面額50 CENTS及國名TUVALU，全球限量發行5,000枚，台灣銀行首次獲配300枚。其以精鑄工法鑄造，幣面呈現特有的鏡面光澤，襯托彩色的主題圖案更加細膩迷人，每枚銀幣均附展示盒及保證書。

▲▼寵物狗銀幣-貴賓犬。（圖／台銀提供）