核電是否重回發電　能源局：等盤點結果出爐才會決定

▲去年公投結果取消非核家園時程，另外也限制火力發電發展，讓經濟部重新盤點相關能源政策，月底前報告就會出爐。（圖／台電提供）

記者馮建棨／台北報導

去年九合一大選當中，公投結果讓非核家園時程走入歷史，另外又限制火力發電每年要減少1%，經濟部過去說要花兩個月盤點，經濟部能源局今天（9日）表示，經濟部已經彙整各項資料，正在對數據進行全面性的分析，預計月底就會有結果出爐。

去年九合一大選綁公投，最後結果讓電業法非核家園時程廢止，另外還限制火力發電，每年將減少1%的發電量，影響我國能源配比，經濟部過去曾說會在1月底宣布新版「能源配比」及未來能源供應。

據了解，由於公投第16案否決了2025非核家園的時間點，面對公投結果經濟部曾說，經濟部當然尊重民意，各界想問的問題都需要執政團隊整合釐清掌握後，才會去跟國會報告，且核電廠是否能研議這還要等原能會決定。

能源局局長林全能指出，這次新版能源規劃會納入能源配比、空氣污染來源、溫室氣體、及燃料成本等因素作全盤考量。而被問到核能是否會重回發電行列，林全能說，經濟部會以務實的精神來看未來供電需求，台電已經把所有電廠機組的狀況完整回報，但最後的結果，還是要等完整的報告出爐後而定。

▼去年公投結果取消非核家園時程，另外也限制火力發電發展，讓經濟部重新盤點相關能源政策，月底前報告就會出爐。（圖／台電提供）