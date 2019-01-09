今年躉購費率最快30日能出爐　暗示可能調高

▲經濟部去年預告今年再生能源躉購電價，引發再生能源業者強烈抗議過低，能源局今天說，最快30日就會有結果，並且提到可能提高。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

經濟部過去預告今年新版再生能源躉購電價，最終結果可望在本月30日出爐，經濟部能源局說，過去已經開過聽證會，也找許多業者來表達意見，相信最後可以有具體成果，至於被問到躉購電價是否比過去預告來得高，能源局只說尊重委員的決定。

經濟部在去年11月底公告新版再生能源躉購電價，當時引發離岸風電、太陽光電業者大表不滿，主要是離岸風電20年躉購電價將從去年的每度5.8元降為5.1元，整體降幅超過12%，讓風電業者大表不滿，甚至揚言要退出台灣，實際上已經有離岸風電業者暫停在台灣投資計畫。

經濟部能源局長林全能今天受訪表示，為了新版躉購費率，能源局已經召開多次會議與業者見面，另外也有聽證會讓業者充分表達，能源局有聽到業者聲音，會把這些意見都交給躉購電價審議委員會討論，至於那些意見能被委員接受，這還要看委員的想法。

被問到躉購電價是否會再調整，林全能回應，依照過往經驗，99年開始審議委員會啟動，在預告出去後，廠商會提出相關的成本，或多或少躉購費率都會調整往上調，不過最後底結論則還是要尊重委員的決定。

▼經濟部去年預告今年再生能源躉購電價，引發再生能源業者強烈抗議過低，能源局今天說，最快30日就會有結果，並且提到可能提高。（圖／CFP）