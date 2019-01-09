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外資未來2季不改匯出姿態　彭博：台幣將貶破31

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▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行。（圖／路透）
▲彭博調查預測新台幣恐難逃外資持續匯出，預料將貶破31。（示意圖／路透）

財經中心／綜合報導

彭博於2018年12月27日至今年1月3日，針對新台幣作即期匯率的問卷調查，參與的共有16家金融機構的17位外匯交易人士。調查指出，美中貿易戰還是可能持續延燒，未來2季外資料不改匯出態勢，屆時新台幣就難逃貶值命運，將緩步走貶尋底。然而，也有分析師認為，若台股下半年或有機會轉強，新台幣全年看來並沒有太悲觀。

根據17位受訪台灣匯市交易員的預測中值，新台幣兌美元至第1與第2季季底分別估在31.0和31.1，季跌幅各約為0.86%和0.32%，交易員對第2季看空比例高達6成。

然而從全年來看，預期新台幣走貶和中性的各有逾四成的擁護者，另有逾1成預期新台幣會走升。事實上，在聯準會（Fed）主席鮑威爾上周透露政策會有彈性後，高盛建議做空美元，也讓美元空頭勢力蠢蠢欲動，新台幣當時也有相對穩定的跡象。

這項調查顯示，有58.8%匯市交易員預期第1季外資將呈淨匯出，第2季也有高達64.7%預測淨匯出。

而彭博也報導，預期2019年上半年影響新台幣匯價主要因素，包括美中貿易戰後續演變、台股走勢與外資動向、美國貨幣政策緊縮前景及經濟情勢，和人民幣及中國大陸經濟情勢。

馬來亞銀行資深外匯策略分析師黃經隆受外媒訪問曾表示：「美元走了近1年的多頭料將接近尾聲，若聯準會在3月釋放出明確將暫停升息的訊號，我認為美元的反轉可能將提前，這將會有助新興亞幣。」

不過他同時指出，近期全球半導體景氣顯露一些反轉走弱訊號，包括蘋果近20年來首次下調營收預測、三星財報遠不如預期，因此若從短線來看，他對新台幣及韓元的看法仍偏空，第1季底的預估為31.0。

而根據彭博另一份針對台股的調查，許多分析師及基金經理認為多數利空已經盡出、Fed可能暫緩升息腳步有利外資回流，台股今年可能先弱後強，大盤全年有望上漲7.4%。

而受到貿易戰的拖累，12月份全球製造業PMI（採購經理人指數）數據疲弱，其中美國ISM製造業指數創2008年10月以來最大降幅，中國官方PMI僅報49.4，為2016年以來首次低於50的榮枯線。世界兩大經濟體的貿易摩擦讓金融市場開年來持續震盪。

受訪法人大多認為，在美中貿易戰前景和全球經濟等擔憂下，新台幣第2季看空比例大升，達到64.7%；其他少數看多的交易員比較關注美元拉回後內外資回流因素。

美、中兩國重啟貿易談判，將延長至周三，川普稍早稱談判進展非常順利，也同時激勵美股、台股大漲；匯市方面，新台幣也小漲升溫。

另外對於貿易戰風險，台灣央行總裁楊金龍上周在金融研訓院的研討會、和在《銀行家》專欄中發表貨幣政策因應方法；而可以見到的是，美中貿易衝突升溫以來，股市可說是上沖下洗，其他非美主要貨幣也是跌得亂七八糟，儘管外資去年刷新10年來最大賣超台股紀錄，但回顧台幣2018年表現的確相對有韌性，新台幣兌美元去年僅跌2.9%，在彭博追蹤的12個亞幣中表現排名第6。

而統計新台幣去年第4季的跌幅為0.59%，不到上次季度調查預估下跌1.41%的一半；新台幣匯率確實較其他貨幣穩定，也顯見央行有能力穩定匯市，這2季將再度考驗。

ET快訊
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關鍵字：彭博,新台幣,外匯,匯市,央行,貨幣政策,美股,台股

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