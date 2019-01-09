遊戲產業商機大　規模已超越影視及音樂

▲《碧血狂殺 2》去年在英國的銷量超超過100萬套。（圖／廠商提供）

財經中心／綜合報導

過去談到娛樂產業，大多人直覺想到的就是音樂及影視，但如今這個印象也許會逐漸改變，據英國英國娛樂零售業協會（ERA）的最新報告，英國2018年電子遊戲產業規模已成長至38.6億英鎊（約新台幣1544億元），是2007年時的2倍，規模占總娛樂市場的一半以上。

BBC報導，儘管實體主機及PC遊戲市場在去年略有縮減，但電子遊戲市場整體確有12.5%的增長。ERA執行長Kim Bayley表示，儘管電子遊戲在3個產業中是最年輕的，但其目前為止的市場是最大的，「在運用電子技術的潛力來提供全新、引人注目的娛樂形式上，遊戲產業一直都非常有效率。」

遊戲產業規模的擴大，主要歸功於3款遊戲，包括《國際足盟大賽19》（FIFA 19）、《碧血狂殺 2》（Red Dead Redemption 2）及《決勝時刻：黑色行動 4》（Call of Duty: Black Ops 4），這3款遊戲去年在英國的銷量超都超過100萬套。

值得一提的是，這項統計並未納入《要塞英雄》（Fortnite）這類免費遊戲及手遊，據統計，《要塞英雄》在全球擁有超過2億名玩家。

IHS Markit遊戲研究主管Piers Harding-Rolls表示，過去5年來，遊戲產業在行動設備上透過下載應用程式及從物理販售至數位發行的過度中，獲得了不少利潤。「遊戲產業如今已成為真正的大眾市場，也是娛樂產業中重要的產業之一。」

Piers Harding-Rolls指出，除了受益於能夠遊玩遊戲的智慧型裝置普及，免費內容及遊戲內貨幣化的常見情況也推動了增長，這種靈活性成為遊戲產業優於其他形式娛樂的優勢。