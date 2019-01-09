超商年菜業績夯　預購訂單可望成長二成　統一超、全家股價翻紅

▲全家首波年菜預購主打膳房攻略，有許多在地特色鍋物。（圖／全家提供）

記者林淑慧／台北報導

農曆春節將屆，超商年菜預購邁入高峰。在低溫與節慶需求帶動下，超商年菜預購銷量，可望較去年同期增加二成，在利多消息激勵下，帶動統一超、全家股價翻紅；其中，統一超盤中股價最高來到322元，終場收在319.5元、漲幅逾2%。

冷凍年菜市場商機高達20億元，成為相關業者兵家必爭之地，除了超商雙雄統一超、全家外，包括各家飯店、餐廳、量販與百貨通路，近期緊鑼密鼓釋出預購資訊，搶攻早鳥訂單不手軟。

統一超商主管表示，今年開運年菜的預購，以「人氣團購」、「排隊鍋物」和「周邊用品」最為熱銷，傳統年菜則以及「名店菜餚」及「摘星美食」最受歡迎，未來兩周年菜、鍋物預購量可望大增，預估今年整體年菜預購業績將能成長二成。

全家便利商店觀察近年家庭人口數減少，消費者對於大份量料理需求降低，趁勢推出適合小家庭規格的菜色，今年年菜預購主打「膳房攻略」，網羅各地名店、名人、名廚美食，首波主推百項商品，支援平日家庭餐桌料理，今年整體業績預估可以成長二成左右。

▲金豬除夕夜圍爐倒數、7-ELEVEN年菜預購量增二成。（圖／統一超商提供）