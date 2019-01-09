日本最大金控來台深耕滿25年　將幫助我國發展再生能源

▲三菱日聯金控亞洲及大洋洲地區執行長Takayoshi Futae與台灣負責人田邉雄一郎。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

日本最大的金融集團「三菱日聯」今年(2019)慶祝在台深耕25週年，今天(9日)首次公開面對台灣媒體。三菱日聯銀行目前在全球總資產排第5，其在台北、高雄各有1家分行。亞洲及大洋洲地區執行長Takayoshi Futae指出，接下來將支持台灣政府發展電力與再生能源。

三菱日聯總部位位於東京，成立超過360年，在全球50多個國家擁有1800多個據點。過去6年來，三菱日聯銀行在亞洲積極布局，陸續併購泰國大城銀行、印尼Danamon銀行等，證券部分也跟美國摩根史坦利公司策略合作。目前三菱日聯金控總資產高達87.9兆新台幣，2018年在全球排名第5，其放款總額也在世界排名第7。

值得留意的是，三菱日聯銀行在台灣也有2個據點，分別在台北、高雄都有分行。台灣負責人田邉雄一郎指出，三菱日聯在1990年在台北開設代表處，2016年也在高雄開第二間分行，在台灣已經深耕25年。主要台灣服務大型日系企業的在台經營和投資，也服務跨國企業在台灣的分公司，也為台灣基礎設施提供融資。

田邉雄一郎表示，目前三菱日聯銀行也參與台灣首座離岸風電融資專案，是7家參與專案外商銀行之一，也是唯一的日系銀行。該融資專案高達新台幣187億元，融資為期16年，將在台建造20部6MW風機。

亞洲及大洋洲地區執行長Takayoshi Futae表示，三菱日聯在全球擁有豐富的離岸風電專案經驗，也在亞洲電力跟再生能源擁有經驗，接下來將支持台灣發展電力與再生能源，也會持續在台深耕下一個25年。

田邉雄一郎也說，台灣擁有很多優秀的企業，像是鴻海集團，將持續協助台灣企業跟日本企業合作。