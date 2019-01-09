美光CES秀車用級記憶體　攜高通合攻ADAS市場

▲美光與高通聯手驅動新一代車用資訊娛樂系統的創新。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

美國記憶體大廠美光今（9）日宣布與高通攜手，推出新車用駕駛座艙運算解決方案，針對第三代高通驍龍汽車駕駛座艙平台 (Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit Platforms)，搭載美光最新的高容量車用級LPDDR4X記憶體裝置，合攻車用娛樂及先進駕駛輔助系統 (ADAS) 市場。

驍龍汽車駕駛座艙平台設計旨在提供未來世代汽車先進功能更高層級的運算能力，包括高度直覺的人工智慧 (AI) 體驗，能提供精確導航，及身臨其境的視覺體驗。

美光LPDDR4X記憶體裝置提供的系統容量範圍介於2GB至16GB間，傳輸量速率高達每秒546 Gb，能支援車用資訊娛樂系統中的高解析度3D圖形顯示器。

汽車駕駛座艙運算系統將傳統的多媒體、導航功能，數位儀表板、抬頭顯示器和車載資通訊等系統結合，同時允許使用者實現個性化環境顯示的人機介面(HMI)。這些系統採用人工智慧，可透過語音和駕駛員辨識與駕駛員警報監控等功能。

美光嵌入式業務單位行銷副總裁Kris Baxter表示，美光多元的揮發性和非揮發性記憶體產品組合優化了汽車應用，同時加快推出到市場的時間。未來除了先進的人機介面（HMI）與應用程式外，美光目前正熱切與高通科技合作推出新一代汽車記憶體解決方案，將提供更多的車內實境體驗。

▼美光車用級LPDDR4X記憶體。（圖／業者提供）