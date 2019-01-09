台股終場大漲174點霸氣收復月線　權值股帶頭衝攻上9700大關



▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易談判順利，道瓊指數昨日大漲逾200點，標普也創下近3周的新高激勵亞股跟進，激勵亞股今（9）日全面走高，台股在大型權值股帶頭點火下，開盤上漲21.03點，以9584.63點開出，電子股在蘋概三雄領軍下士氣大振，傳產與金融股也多頭表態，指數開高走高，盤中大漲逾160點，站穩9700點大關。集中市場加權指數終場以9738.31點作收，大漲174.71點，漲幅1,83%，成交量來到1258.9億元，為開年來第一次恢復千意量能，也成功收復月線。

蘋概三雄的台積電（2330）與鴻海（2317）終場上漲逾2.13%、1.9%，分別來到215.50元、69.9元；股王大立光（3008）無懼營收衰退利空襲擊，在買盤加持下終場大漲逾6.04%、來到3335元。而大立光帶動相關供應鏈中也同步走揚，包括 GIS-KY（6456）、譜瑞-KY（4966）、光寶科（2301）、台達電（2308）都有2%-4%漲幅，聯詠（3034）、群創（3481）漲幅也在3%。

金融股包括金控雙雄富邦金（2881）與國泰金（2882）在買盤挹注下連袂上漲，富邦金大漲 2.95%、國泰金上漲 1.77%，另外，包括彰銀（2801）、上海商銀（5876）也有2%以上及左右的漲幅。

被動元件與矽晶圓今日皆反映貿易戰局勢，也挾大盤強漲氣勢跌深反彈，國巨（2327）漲3.23%，華新科（2492）與旗下的信昌電（6173）兩檔盤中直奔漲停，華新科股價終場收漲7.88%報157.5元、信昌電收漲8.03%、報61.9元。

而台塑四寶因為昨公告去年第4季以及全年財報，受到國際油價暴跌影響，四寶第4季稅後純益大幅季減逾9成，儘管台塑化（6505）去年第4季由盈轉虧，每股淨損0.44元，但後來利空盡出，股價由黑翻紅，仍強漲6%以上，其餘的台塑（1301）、南亞（1303）與台化（1326）盤中股價也由黑翻紅，皆收小紅。

施羅德投信投資漲莊志祥表示，在市場不確定性籠罩下，預期台股的第一季走勢還是會延續去年第四季的大幅震盪，包括美國聯準會政策立場、中美貿易戰及企業公布盈餘等，都為市場增添不確定性。

莊志祥建議，投資人採取兩大投資心法：第一，股債平衡：兩者並重，進可攻退可守；第二，動心忍性勿躁進：若隨市場起舞追高殺低，恐得不償失。可望助投資人一臂之力，以因應年初的市場動盪。

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