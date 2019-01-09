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台灣Pay觸角伸入美妝市場　今年屈臣氏可用

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記者吳靜君／台北報導

台灣Pay今(9)日邀請藝人盧廣仲分送早餐，而財金公司表示，今年台灣Pay將進入屈臣氏、全聯及頂好（Welcome），預期可使用的店數從5萬店倍增10萬店。

為了應援忙碌上班族的早餐生活，最近國民生活行動支付品牌「台灣Pay」今日攜手全家、萊爾富及OK三大便利商店特別邀請台灣Pay品牌代言人藝人盧廣仲出席，並且推出「7749早餐帶著走」全民吃早餐活動，使用台灣Pay消費滿77元，即送價值49元的早餐組合，回饋64%超優惠。

財金公司表示，擁有最多元服務的本土品牌台灣Pay在短短一年內，就成為消費者最常使用的前五大支付品牌，除了提供購物、轉帳、繳費、繳稅、提款等多元服務外，同時QR Code及一堆條碼掃碼服務，讓消費者可以輕鬆Pay。

台灣Pay觀察到約有1/4民眾不吃早餐，絕大多數都是因為時間不夠、不方便或沒有習慣等緣故，而多元與簡單輕鬆支付正是台灣Pay主要訴求，有效地幫助消費者解決時間與便利的問題，特別攜手超商祭出有感的全民吃早餐活動，只要在1月14日誌3月17日活動時間內，在三大超商使用台灣Pay掃碼消費77元以上，就可以享有49元早餐組合。

根據財金公司統計，去年台灣Pay的使用筆數已經達300萬筆、消費金額達到145億元。而今年台灣Pay除了擴增功能之外，像是可以使用信用卡刷卡逐步在布建店家系統之外，未來也會在通路、銀行上擴增。

根據了解，台灣Pay擴店、增加通路之外，今年3月會正式與超商龍頭7-11之外，今年還會跨足美妝店龍頭屈臣氏，以及超市如全聯、頂好等。財金公司表示，今年使用的據點從5萬店增加到10萬店；合作的銀行也從去年的22家預計增加到36家。

▼藝人盧廣仲代言台灣Pay。（圖／記者吳靜君攝）

▲▼藝人盧廣仲代言台灣Pay。（圖／記者吳靜君攝）

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關鍵字：台灣Pay,超商,7-ELEVEN,屈臣氏,據點

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