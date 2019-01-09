影／英特爾旗下Mobileye總裁：迎自駕車時代　未來「零死亡」

記者周康玉／台北報導

英特爾不僅在CES展中新技術多連發，涵蓋AI、5G和自駕車領域，英特爾資深副總裁暨艾德斯科技（Mobileye）總裁Amnon Shashua也對於自駕車發表演說，講述自駕車將迎道路交通「零死亡願景」，以及公司在自駕車領域成果。

Mobileye前身是以色列一家汽車科技研發公司，於1999年創立；英特爾為跨足自駕車領域，2017年3月以153億美元（約合 4732 億元新台幣）將其併購。

Amnon Shashua表示，這一年來，有24家代工廠（OEM）和8家一級供應商採用公司的新設計（design-wins），並推出20個計畫給16家OEM和5家一級供應商，總共78個車型。

Amnon Shashua針對「自駕車科技改善當今道路安全」提出論述，他表示，自駕車的安全最優先考量，因此公司使用電腦視覺科技來減少交通事故的傷亡人數，成為先進駕駛輔助系統（ADAS）領域的先驅。

自動駕駛可以分為五級（零級為無自動駕駛），ADAS系統被劃分在1級和2級，而3-5級則代表不同程度的自動駕駛，包含部分特定條件下的自動駕駛以及完全無人干預的全自動駕駛，目前市面上已可買到1級和2級自駕功能車款。

Amnon Shashua表示，雖然我們知道自駕車在技術上是可行的，但實際上路真正挑戰在於安全保障和社會接受度相關的問題，因此，Mobileye也著手進行交通路線製圖（mapping）和道路體驗管理（REM）等與安全有關的技術。

舉例來說，福斯汽車與Mobileye合作，利用數據收集，實現將前置攝影機與全球道路手冊（Roadbook）科技相結合。

Amnon Shashua表示，公司還開發責任歸屬安全模式（RSS）數學方法，實現更安全的自動駕駛汽車決策，已經採用RSS的有法雷奧集團（Valeo）、陸廠百度，就連大陸交通部旗下中國智能交通產業聯盟也同意此提案。

Amnon Shashua表示，他們把RSS科技帶回ADAS實驗室，並建議將其用於自動緊急煞車（AEB）的主動式強化版本、也就是所謂的自動預防性煞車（APB），像APB這樣的預防性科技是實現「零死亡願景」（Vision Zero）的關鍵。

▼英特爾資深副總裁暨艾德斯科技（Mobileye）總裁Amnon Shashua。（圖／業者提供）