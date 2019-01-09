影／「工時休假不合理，明年棺材躺著你」　工會抗議客運鬆綁7休1喊告勞長

記者紀佳妘／台北報導

勞動部近期預告放寬客運業在年節、國定假日等期間可鬆綁七休一，司機最多可連上9天班。台灣汽車客運產業工會今（9）日到勞動部高喊「工時休假要合理，行人乘客才安全」、「工時休假不合理，明年棺材躺著你」等口號，抗議客運業鬆綁七休一，並赴監察院對勞動部長許銘春提告瀆職。

勞動部在1月4日預告客運業可在年節、紀念日、勞動節日或其他中央主管機關所規定等應放假日，為考量運輸需求，研擬鬆綁「七休一」，勞工連續工作不得逾9日，且單日工作時間逾11小時的天數，不得連續逾3日，預計預告至14日截止，最快農曆春節施行。

▲台灣客運產業工會今天到勞動部抗議客運業鬆綁七休一，並赴監察院控告勞動部長許銘春瀆職。（圖／記者紀佳妘攝）

台灣汽車客運產業工會理事今天到勞動部抗議，並赴監察院提告勞動部長許銘春瀆職，該工會理事范光明表示，勞動部在平安夜時，傳來不平安的消息，司機1個月得工作498個小時，換句話說，平均每天工時長達16小時，「這還是進行式，每天都在發生」，直批勞動部是勞工的墳墓，平日掏空司機的身體、假日掏空司機的靈魂。

工會秀出多張國道客運司機的班表，范光明說，司機經常早上5點上班一路工作到晚上12點，且不包含往返公司的時間，1個月排班400、500小時已是常態，如今鬆綁客運業七休一，一旦發生交通事故，誰要來負責，呼籲勞動部趕緊在預告期間踩煞車。

針對客運業放寬七休一，外界對司機存有過勞的疑慮，勞動部勞動條件及就業平等司專委王金蓉表示，目前與交通部針對年節或連假等可能運用彈性調整措施期間，加強實施聯合稽查，包括駕駛的工時、休息、過勞預防等項目，並請各地方政府規劃為優先抽查業別，提升勞動檢查頻率及強度，該案仍在預告，各界意見將通盤考量。