Netflix獲金球獎肯定　投資人紛紛看好其股價

▲ Netflix 今年金球獎表現不俗。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

影壇盛事之一的金球獎剛落幕，影音串流平台Netflix表現不俗，總共獲得 4 個金球獎項，在這樣的激勵下，該公司股價上漲5.6％至314.16美元，年初至今上漲近18％，可見Netflix努力推動原創內容得到回報。

據《金融時報》報導，Netflix在今年的金球獎表現不俗，除了其投資的美國、墨西哥合作電影《羅馬》（Roma）就分別奪下最佳導演和最佳外語片大獎外，Netflix的其他投資內容也奪下最佳音樂或喜劇類電視劇集獎和該類別的最佳男演員獎。而亞馬遜所投資的原創內容則獲得2個獎項。

金球獎獲獎對Netflix來說就是對該公司砸大錢投資原創內容的肯定，而去年開始該公司面臨到亞馬遜，以及傳出今年將進軍串流訂閱服務的迪士尼和AT＆T等大公司的競爭壓力。雖然競爭壓力大，但該公司近期股價表現仍非常亮眼，金球獎後該公司股價上漲5.6％至314.16美元，年初至今上漲近18％，該公司去年股價漲幅則高達39％。

高盛分析師Heath Terry日前就將Netflix股票的目標價格訂在400 美元，他認為Netflix 在內容、技術和推廣方面的投資表現將能繼續帶動用戶數量成長，雖然在未來3年內因為大規模的投資，Netflix會產生約30億美元的資金消耗，但估計有望在2022年產生正現金流。