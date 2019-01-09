父母砸補習費不手軟　全台最大教育集團去年營收突破9億創新高

▲台灣最大教育集團卓越成功股份有限公司旗下的「陳立教育」，將持續投入數位教育產品的開發及服務。（圖／翻攝自陳立教育官網）

財經中心／台北報導

為教育下一代，爸媽砸補習費不手軟，帶動補教業者營運旺。台灣最大教育集團卓越成功公佈最新財報，受惠教育事業持續成長，帶動2018年全年合併營收達9.21億元，與2017年相比成長5.60％，再創全年營收歷史新高記錄。

卓越指出，近兩年集團積極完善教育事業K-12教育系統布局，目前於全台共15所分校已陸續架構國高中及國小班系，受惠於擴大學員人數與完善K-12教育下，營運表現持續成長，其中，國中部營收比重自2017年的4.26％，到2018年底已提升至8.09％，已成為集團整體營運主要成長動能。

卓越為台灣最大教育集團之一，旗下主要事業包括線上數位學習平台、以及實體分校，在實體分校方面，包括陳立教育(高中部)全台 15 所分校，包括台北 7 所、新竹 1 所、台中（含豐原）2 所、嘉義1所、台南 1 所、高雄3所。

卓越同時也是目前唯一在大陸跨入教育市場業者，管理廈門 5 所分校，目前兩岸三地教育事業總分校數達 20所。

展望後市，卓越表示，憑藉陳立教育於全台奠定超過30年深厚教育市場基礎，站穩全台最大連鎖教育地位及資源整合挹注下，帶動教育事業隨著擴大學員基礎與高留班率之成績，穩步提升陳立教育市占率之表現。

